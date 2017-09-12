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S-400 kontratları imzalandı, sıra sevkiyattı

Türkiye ile Rusya arasında imzalanan S-400 anlaşması, iki ülke liderleri arasında kontratlara atılan imzalarla birlikte yürürlüğe girdi. Ankara, füzelerin alımı konusuna Moskova'ya kapora ödemesi bile yaptı.

S-400 kontratları imzalandı, sıra sevkiyattı

Türkiye ile Rusya arasında imzalanan S-400 anlaşması, iki ülke liderleri arasında kontratlara atılan imzalarla birlikte yürürlüğe girdi. Ankara, füzelerin alımı konusuna Moskova'ya kapora ödemesi bile yaptı.

12 Eylül 2017 Salı 09:14
S-400 kontratları imzalandı, sıra sevkiyattı

S-400 kontratları imzalandı, sıra sevkiyattı

Rusya, Cumurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 Hava Savunma Füzeleri konusunda kontratı imzaladığını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı'nın Askeri Teknik İşbirliği'nden sorumlu Danışmanı Vladimir Kojin, Rusya ve Türkiye'nin S-400 füze sistemlerinin sevkiyatına ilişkin kontratı imzaladıklarını ve kontratın hayata geçirilmeye başlayacağını bildirdi. Kazakistan dönüşü gazetecilere açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Rusya ile imzaların atıldığını belirtmişti.Kojin Tass ajansına yaptığı açıklamada, "Kontrat imzalandı, hayata geçirilmek üzere hazırlanıyor. S-400'ün en zor sistemlerden birisi olduğunu biliyorsunuz. Bu yüzden, burada önemli birçok nokta var" ifadesini kullandı.

Kojin şu şekilde devam etti:

"Sadece bu kontrat ile ilgili alınan tüm kararların kesin olarak stratejik çıkarlarımıza uyduğunu garanti edebilirim. Bu sebepten dolayı Türkiye'ye baskı yapmaya çalışan bazı batılı ülkelerin tepkilerini anlıyoruz.

ERDOĞAN: KAPORA BİLE VERİLDİ, KARARLIYIZ

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana dönüşü konuyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Ardoğan şunları söyledi; ‘S-400’LERLE İLGİLİ KAPORA BİLE VERİLDİ’

- S-400 ile ilgili arkadaşlarımız imzalarını attılar. Bildiğim kadarıyla kaporayı da verdiler. Bundan sonraki süreç de zaten Rusya’dan bize aktarılacak kredi ile ilgili devam edecek bir süreçtir. Gerek Sayın Putin, gerekse şahsımın bu konuda kararlılığımız var. Türkiye Cumhuriyeti’nin savunma sanayii veya savunmasıyla ilgili bağımsızlık ilkelerini veya bağımsız kararını herhalde kimsenin tartışmaya hakkı yoktur. Eğer bir yerlerden bu noktada herhangi bir savunma unsurunu tedarikte zorluk çekiyorsak, girişimlerimiz çoğu kez engellemelere takılıyorsa biz ne yapacağız, başımızın çaresine bakacağız. Mesela, silahsız hava araçlarını maalesef dostlardan alamıyorduk biz, çok da yüksek paralar istiyorlardı, bedava da istemiyorduk üstelik. Terör örgütüne tank, top, zırhlı araçlar veriyorlar; ama biz parasıyla istediğimiz halde bazı ihtiyaçlarımızı tedarik edemiyoruz. Sonuçta ne oldu? Hamdolsun, insansız hava aracını da kendi ülkemin insanı üretir hale geldi, silahlısını da üretir hale geldi.

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Anahtar Kelimeler:
S-400
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