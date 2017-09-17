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Son Dakika; Moskova'da bir haftada ikinci büyük korku

Moskova diken üstünde, 57 ayrı bomba ihbarının yapıldığı Rusya'nın başkenti Moskova'da 21 bin kişi tahliye edildi. Geçtiğimiz 13 Eylül'de Rus polisi 20 binden fazla kişiyi ev ve ofislerinden tahliye etmişti.

Son Dakika; Moskova'da bir haftada ikinci büyük korku

Moskova diken üstünde, 57 ayrı bomba ihbarının yapıldığı Rusya'nın başkenti Moskova'da 21 bin kişi tahliye edildi. Geçtiğimiz 13 Eylül'de Rus polisi 20 binden fazla kişiyi ev ve ofislerinden tahliye etmişti.

17 Eylül 2017 Pazar 23:56
Son Dakika; Moskova'da bir haftada ikinci büyük korku

Son Dakika, Moskova'da bir haftada ikinci büyük korku

Moskova'da hafta başında 20 binden fazla kişinin tahliye edildiği bombalı saldırı ihbarının ardından, hafta sonu benzer panik yeniden yaşandı. 57 ihbarın ardından Moskova'da 11 ayrı bölge boşaltıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bomba ihbarı için yapılan 57 anonim çağrı, paniğe neden oldu. Moskova'da 11 bölge için yapılan ihbarların ardından 21 bin kişi tahliye edildi.

İHA'nın haberine göre yapılan 57 çağrı üzerine Kızıl Meydan da dahil olmak üzere Moskova'nın 11 bölgesinden yaklaşık 21 bin kişi tahliye edildi. Ancak yürütülen operasyonlar kapsamında herhangi bir patlayıcı madde bulunmadı.

Öte yandan, Rusya'da son günlerde metro istasyonları ve alışveriş merkezlerine yönelik bomba ihbarları yapıldığı belirtildi.

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