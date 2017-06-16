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16 Haziran 2017 Cuma 21:45

Son depremler, Karadeniz'de korkutan deprem, 4.5 

Karadeniz'de meydana gelen depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından 4.5 olarak açıklandı. 

Son depremler, Karadeniz'de korkutan deprem, 4.5 
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Karadeniz'de korkutan deprem, 4.5 

Karadeniz'de meydana gelen depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından 4.5 olarak açıklandı. 
Saat 21.17 sıralarında meydana gelen deprem Rus donanmasının yoğun olarak bulunduğu Karadeniz kıyısında Novorssiysk yakınlarında meydana geldi. Denizin 90 KM derinliğinde oluşan deprem çok sayıda yerleşim biriminde hissedildi. Gün boyu Ege Denizi'nde devam eden deprem fırtınasının ardından, akşam saatlerinde Azerbaycan Hazar Denizi yakınlarında 4.3 büyüklüğünde oluşan sarsıntı ile Türkiye'nin etrafı beşik gibi sallandı.
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