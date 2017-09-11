Son depremler; Yunanistan 4.7 ile sallandı



Yunanistan'da akşam saatlerinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem geniş bir alanda hissedildi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Karista olarak duyurdu.4.7 büyüklüğündeki deprem geniş bir alanda hissedildi. Atina Üniversitesi Sismoloji Bölümü ise depremin şiddetini 4.6 olarak ilan etti. Yerel saatle 20.15 sıralarında meydana gelen deprem yer yüzünün 19.1 KM derinliğinde oluştu.Yunanistan'ın orta kesimlerinde geniş olarak hissedilen depremin yıkım ve can kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Atina Üniversitesi Sismoloji Bölümü Belokomiti Limanı güney batısında oluşan depremin Ege Bölgesi sarsıntılarından bağımsız olduğunu ilan etti.