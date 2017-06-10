Milyonlarca insanın evinden yurdundan olduğu, sadece Türkiye'ye 2.5 milyondan fazla kişinin mülteci olarak geldiği Suriye hakkında önemli gelişme

Suriye'de son durum; İç savaş fiilen bitti

Suriye'yi kasıp kavuran kanlı iç savaş Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde uygulamaya konulan çatışmasız bölgeler planı çerçevesinde büyük ölçüde sona erdi. Suriye'deki son durumu değerlendiren Rusya Savunma Bakanlığı Operasyon Dairesi Başkanı General Sergey Rudskoy, Suriye'de iç savaşın bittiğini bildirdiRusya Savunma Bakanlığı Operasyon Dairesi Başkanı General Sergey Rudskoy, Suriye ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.Rus komutan Rudskoy, konuşmasında Suriye'deki iç savaşın bittiğini belirterek, "4 Mayıs 2017 tarihinde Rusya, Türkiye ve İran'ın katılımıyla imzalanan Suriye'de çatışmasız bölgeler planı meyvelerini verdi. Suriye sathının büyük bölümünde savaş durdu. Dolayısıyla Suriye'de iç savaşın fiilen sona erdiğini ilan edebiliriz" ifadelerini kullandı.