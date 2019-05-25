Teslim olmak için polisten 15 bin 'like' istedi

Amerikan polisi, son yılların en gülünç pazarlığıyla alay konusu oldu. Bir suçlu ile teslim olması için sosyal medya üzerinden iletişim kuran Torrintgton polis teşkilatı, aylardır peşinde koşturduğu kişinin istediğini yerine getirdi. Jose Simms, Facebook üzerinden en az 15 bin beğeni gelirse teslim olma sözü verdi, ancak like sayısı 22 bini geçmesine rağmen hala aranan şahıstan haber yok..

Dünya, sonunda suçluyla polisin ‘like’ pazarlığı yaptığına da şahit oldu. Bu duruma uzmanlar “Kanunlar oyuncak ediliyor” diyerek tepki gösterdi



ABD’nin Torrington kentinde polis, Jose Simms (29) isimli bir adam hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

Huzur bozmak, bir çocuğun hayatını riske atmak gibi suçlamalardan aranan Simms, polisle Facebook üzerinden iletişime geçti.

Polisin resmi Facebook sayfasındaki ilanında 15 bin beğeni (like) aldığı takdirde teslim olacağını taahhüt etti.

22 BİNİ GEÇTİ, TESLİM OLLMADI

Beğeni sayısı 22 bini geçmesine rağmen Simms hala teslim olmadı. Bu pişkin pazarlık tartışma yarattı.

Adli etik uzmanlarına göre; bu durum, kanunları çiğnemeyi oyuna dönüştürme tehlikesi yaratıyor.