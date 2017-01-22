Trump, ilk konuşmasında Ülkücü hareketin sloganlarını kullandı

"BUNDAN SONRA GELECEĞE BAKACAĞIZ"

"ONLARIN BAŞARILARI SİZİN BAŞARINIZ OLMADI"

'nin 45. Başkanı, dünyanın gözünün çevrildiği törendeki konuşmasında "Önce Amerika" vurgusu yaptı. Tarihi konuşmada "Amerikan iş gücünü merkeze koyacağız. 2 basit kuralı takip edeceğiz; Amerikan malı al ve Amerikalıları çalıştır. Tabii ki her ulus ve ülke kendi öncelikleri dahilinde ilerlemeyi tercih eder. Biz de ABD olarak kendi önceliklerimizle parlayacağız" mesajını veren Trump, Ülkücü Hareketin 1970'lerde kullandığı "Her Şey Türk'e göre,Türk tarafından Türk için" sloganını hatırlattı."Onlarca yıl boyunca yabancı ülke endüstrilerini Amerikan endüstrilerinin zararına zengin ettik. Amerikan ordusunun çok üzücü şekilde tükenmesine izin verirken diğer ülkelerin ordularını sübvanse ettik. Kendi sınırlarımızı korumayı reddederken, diğer ülkelerin sınırlarını koruduk. ABD'nin altyapısı harap duruma düşerken, deniz aşırı ülkelere trilyonlarca dolar harcadık. Bizim ülkemizin zenginliği, güveni ve gücü dağılırken, diğer ülkeleri zengin ettik. Fakat bu artık geçmişte kaldık. Şimdi sadece geleceğe bakıyoruz""Bugün burada dünyanın tüm şehirlerinde, başkentlerinde ve güç odağında duyulması gereken yeni bir iradenin kurulması için toplandık. Bugünden sonra topraklarımızı yeni bir vizyon yönetecek. Bugünden itibaren önce Amerika gelecek, önce Amerika. Ticarette, vergilerde, göçmenlikte veya dış ilişkilerde önce Amerikalılar ve Amerikan aileleri gelecek. Sınırlarımızı koruyacağız. Diğer ülkelerin bizim şirketlerimizi çalmasına, biz işlerimizi yok etmesine izin vermeyeceğiz.""Her nefesimle sizin için mücadele edeceğim ve sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacağım. ABD yeniden kazanmaya başlayacak. İstihdamı geri getireceğiz. Sınırlarımızı geri getireceğiz. Zenginliğimizi geri getireceğiz. Hayallerimizi geri getireceğiz."Trump'ın yaptığı konuşma şu şekilde:"Yüksek Mahkeme Başyargıcı, sayın başkan Bush, Obama, Clinton ve herkese çok teşekkürler. Biz Amerika'nın vatandaşları olarak büyük bir ulusal çaba içerisine girmiş bulunuyoruz. Ülkemizi tekrar tesis etmek istiyoruz. Herkesten çok iyi bir çaba görüyoruz. Amerika ve dünya bu çabanın sonuçlarını görecek. Karşımıza zorluklar çıkacak. Pek çok zorlukla karşılaşacağız ama işimizi başaracağız. Bu basamaklarda yıllardır bu şekilde toplanıyoruz. Sayın Başkan Barack Obama ve Michelle Obama'ya katkıları için teşekkür ediyorum. Muhteşemdiler""Bugünkü törenin çok özel bir anlamı var. Bugün sadece gücü bir yönetimden diğerine veya bir partiden diğeri vermiyoruz. Washington DC'deki iktidarı alıyoruz ve sizlere halka veriyoruz. Uzunca bir süredir başkentteki küçük bir grup, yönetimin tüm imkanlarından faydalanırken halkın kendisi bundan kendi payına düşeni alamadı. Washington gelişti, ancak halk bu zenginlikten nasiplenemedi. Politikacıların refah düzeyi arttı, ancak istihdam azaldı ve fabrikalar kapandı. Yerleşik düzen bu ülkenin insanlarını değil, kendini muhafaza etti. Onların zaferi sizin zaferiniz değildi. Onların başarısı sizin başarınız değildi.""Bu bu durum şu an, hemen buradan başlayarak değişiyor çünkü şu an sizin anınız, şu an size ait. Burada toplanan herkese ve Amerika'nın her yerinden bizi izleyen herkese ait. Bu sizin gününüz, bu sizin kutlamanız. Ve bu Amerika Birleşik Devletleri, sizin ülkeniz. 20 Ocak 2017, halkın yeniden bu ulusu yönettiği gün olarak hatırlanacak. Bu ülkenin unutulmuş adamları ve kadınları, artık unutulmayacak. "