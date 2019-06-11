Türk Pilotlarının F-35 eğitimi askıya alındı

PKK'lı teröristlerin silah destekçisi, Türkiye'nin NATO müttefiki, bir dönem stratejik ortağı ABD, Türk pilotlarına verdiği F-35 eğitimini durdurdu.



Yıllardır PKK ve DEAŞ gibi acımasız terör örgütlerini besleyen ABD yönetimi, Türkiye'nin S-400 füzelerini almasını bahane ederek Ankara'ya yönelik uyguladığı ambargoyu aleni hale getirdi. Daha önce Haziran ayı sonunda Türk pilotlarına verilen F-35 eğitiminin durdurulacağını açıklayan Pentagon, kararını çoktan hayata geçirdiği ortaya çıktı.. Ankara bu konuda henüz bir açıklama yapmadı. Ancak başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığı düzeyinde yapılan S-400 füzeleri konusunda geri adım atılmayacağı teyid edilmişti..



AY SONU DEMİŞLERDİ ERKENE ALMIŞLAR!

Ankara'nın kararlığı konusunda geri adım atmadığını gören ABD yönetimi, daha önce Haziran ayı sonunda Türkiye'nin F-35 pilotlarına verilecek eğitimin durdurulacağı açıklamasını öne çektikleri tahmin ediliyor. ABD Savunma Bakanlığı, Pentagon, Arizona'daki Luke Havva Üssü'nde F-35 eğitiminde bulunan Türk pilotların eğitimlerinin durdurulduğu bugün batılı gazetelerde yer aldı.

Pentagon Sözcüsü Mike Andrews'ın yaptığı açıklamada, "Bakanlık, Luke Hava Üssü'ndeki Türk pilotların artık uçmadığından haberdar. Türkiye'nin politikasında değişiklik olmazsa, F-35 programındaki katılımlarını yavaşlatmak için Türk müttefiklerimizle yakın çalışmaya devam edeceğiz" denildi. Temmuz ayından itibaren Türk personelin, F-35 uçaklarının bulunduğu üslere güvenlik gerekçesiyle giriş izni verilmeyeceği iddia edilmişti.

Reuters'a isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir diğer ABD'li yetkili ise, Türk pilotların ve bakım uzmanlarının eğitimlerinin durdurulması kararının üsteki bir komutan tarafından 'güvenlik endişeleri' nedeniyle verildiğini söyledi. Aynı yetkili, Florida'daki Eglin Hava Üssü'nde bulunan Türk bakım ekibinin eğitiminin devam ettiğini ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a bir mektup yollayarak, 31 Temmuz'a kadar Türkiye'nin S-400 hava savunma sisteminden vazgeçmemesi durumunda pilotların eğitimlerinin sonlandırılacağını ve Türkiye'nin F-35 programından çıkartılacağını belirtmişti.

Türkiye daha önce birçok seviyede, Moskova ile yapılan S-400 anlaşmasından geri adım atılmayacağını açıklamıştı.