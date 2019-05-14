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Türkiye S-400 füzeleri almaktan vazgeçer mi?

Türkiye'ye hava savunma sistemleri satışını 25 yıldır gerçekleştirmeyen ABD yönetimi, Ankara'nın S-400 anlaşmasını bozmak için son kozlarını oynuyor.

Türkiye S-400 füzeleri almaktan vazgeçer mi?

Türkiye'ye hava savunma sistemleri satışını 25 yıldır gerçekleştirmeyen ABD yönetimi, Ankara'nın S-400 anlaşmasını bozmak için son kozlarını oynuyor.

14 Mayıs 2019 Salı 15:08
Türkiye S-400 füzeleri almaktan vazgeçer mi?

Türkiye S-400 füzeleri almaktan vazgeçer mi?



ABD yönetimi Ankara'yı var gücüyle sıkıştırıyor. Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 anlaşmasının iptal edilmesi için şantaj yapmaktan çekinmeyen Washington yönetimine Ankara'nın cevabı net, ancak teslimat süreci yaklaştıkça tartışmalar doruk noktasına yükseliyor.


Ankara Moskova hattında S-400 füzeleri konusunda bir sözleşme güncellemesi var mı yok mu belli değil, ancam Alman Bild gazetesinin ardından bazı ABD gazeteleri de sözleşmede teslim tarihinin uzatılabileceği iddiaları yer alırken Moskova'dan bu konuda önemli mesajlar geliyor. 
Türkiye'nin Rusya'yla askeri ve ekonomik alanda yakın işbirliği içinde olduğunu söyleyen Duma Savunma Komitesi Başkanı Vladimir Şamanov, Ankara'nın S-400 füze savunma sistemleri almaktan vazgeçmesi için bir neden olmadığını söyledi.

Rus basınına konuşan Şamanov, "Asla asla demeyin. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine düşünemem ancak onun açıklamalarına bakıldığında, geri adım atmak için bir neden olmadığını düşünüyorum" dedi.

'RUSYA'YLA DOSTLUK TÜRKİYE İÇİN DAHA AVANTAJLI'

Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bölgesel işbirliği konularında hem askeri hem de ekonomik açıdan çok yakın iletişim içinde olduğuna dikkat çeken Şamanov, bundan dolayı Rusya'yla yapılan anlaşmayı bozmak yerine Moskova'yla . dostluk yapmanın Erdoğan için daha avantajlı olacağının altını çizdi.

'FRANSA, MİSTRAL'İ İPTAL EDEREK ZARARA GİRDİ'

Rus vekil, Fransa'nın Rusya için ürettiği Mistral helikopter gemilerini teslim etmekten vazgeçtiğini anımsatarak, Paris'in bu adım sonucunda mali kayıplar yaşadığını vurguladı.

Bloomberg'in, dün kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD yönetiminin Türk mevkidaşlarına Rusya’dan S-400 alımını 2020 yılına ertelemeyi teklif ettiği, Ankara’nın bu teklif üzerinde düşündüğü öne sürülmüştü.

Daha önce Alman Bild gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya’yla S-400 anlaşmasından vazgeçtiğini ileri sürmüştü.

Bild gazetesine bu bilgiyi veren kaynakların hatalı olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, “Bilgiyi benden alın: S-400 satın alma işlemi tamamlandı” şeklinde yanıt vermişti.

Türkiye daha önce, S-400 planlarından vazgeçmeyeceğini ve ilk partinin temmuzda ülkeye geleceğini açıklamıştı. Kaynak Sputnik Türkçe 

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Anahtar Kelimeler:
S-400MoskovaABDRusyaVladimir ŞamanovAnkara
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