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Washington, S-400 kosununda ambargo silahını çekti

Türkiye ile ABD arasında S-400 füzeleri yüzünden tırmanan gerginlikte, Washington yönetimi ambargo uygulanması için Temsilciler Meclisi'ne karar tasarısı getirildi.

Washington, S-400 kosununda ambargo silahını çekti

Türkiye ile ABD arasında S-400 füzeleri yüzünden tırmanan gerginlikte, Washington yönetimi ambargo uygulanması için Temsilciler Meclisi'ne karar tasarısı getirildi.

16 Mayıs 2019 Perşembe 02:42
Washington, S-400 kosununda ambargo silahını çekti

Washington, S-400 kosununda ambargo silahını çekti

ABD yönetimi, Türkiye'ye yönelik çok sayıda kritik askeri malzemede uyguladığı gizli ambargoyu S-400 füzeleri bahanesiyle yasal hale getiriyor. Bir dönem Türk polisine parasıyla satmadığı SIG Sauer marka tabancaları terör örgütü PKK'ya dağıtmaktan çekinmeyen Amerikan yönetimi, Temsilciler Meclisi aracılığı ile F-35 satışlarının durdurulmasını, ortak üretimden Türkiye'nin çıkarılmasını istiyor. İşte o haberin ayrıntıları..

Kanlı terör örgütlerinin lojistik destekçisi ABD yönetimi, yıllardar terörle mücadele eden bir dönem stratejik ortağı olduğu, NATO'daki en büyük müttefiki Türkiye'ye uyguladığı gizli silah ambargosunu artık resmi hale getiriyor. ABD Temsilciler Meclisi'ne sunulan yeni karar tasarısında, Türkiye'nin S-400'leri alması durumunda F-35 programından çıkarılması, F-35 satışının durdurulması ve Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulanması isteniyor.

DEMOKRATLAR VE CUMHURİYETÇİLER EL ELE 


New York vekili Demokrat Eliot Engel ile Teksas vekili Cumhuriyetçi Michael McCaul, Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin Dışilişkiler Komitesi‘ne bir karar tasarısı sundu.
Türkiye'nin Rusya ve İran ile işbirliği yaptığı belirtilen tasarıda, "Türkiye'nin almayı planladığı S-400'ler, ABD ve NATO ortaklarının güvenliğinin altını oyuyor, Türk-Amerikan ilişkilerini zayıflatıyor ve Türkiye'nin F-35 Müşterek Taarruz Uçağını kullanımı ve F-35 üretimine katılımı ile uyuşmuyor" ifadeleri yer aldı.


Tasarıda, Türkiye'nin F-35 programının yanı sıra ABD'den birçok silah ve araç aldığı belirtilerek, Temsilciler Meclisinin Türkiye'ye Patriot satışına tam destek verdiği ifade edildi.

Temsilciler Meclisinin S-400 alımı dolayısıyla Türkiye'yi kınadığı belirtilen tasarıda, Türkiye'nin S-400'leri alması durumunda F-35 programından çıkarılması ve Türkiye'ye F-35 satışının durdurulması çağrısında bulunuluyor. 

Tasarıda Türkiye'nin S-400 sistemlerini almasının, ABD Hasımlarına Yaptırım Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında "önemli bir işlem" olarak kabul edildiği belirtilirken, S-400'leri teslim alması durumunda CAATSA yasası kapsamında Türkiye'ye yönelik yaptırımların tam uygulanması istenildi. 

Tasarıda, ayrıca Türkiye'ye S-400 alımının iptal etmesi çağrısı yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
S-400 FüzeleriS-400F-35SIG SauerABD YönetimiABD Temsilciler Meclisi
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