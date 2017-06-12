Yunanistan'ı karıştıran gösteri; Eylemciler silah kullandı

Şüphelinin evine molotof attılar

Yunanistan’da üç gün önce okul töreni sırasında dışarıdan gelen bir mermiyle kafasından vurularak ölen çocuk için yapılan protesto gösterileri, arbedeye dönüştü. İki karşıt grup arasında molotof kokteyllerinin ve ateşli silahların kullanıldığı çatışmaya polis biber gazıyla müdahale etti.Menidi semtinin sakinleri burada yaşayan Romanların uyuşturucu sattıklarını ve problem yarattıklarını, kutlama için havaya ateş ettiklerini iddia ederek, çocuğun öldürülmesinin sorumlu tuttukları kişileri protesto etmeye başladılar. O günden beri sokaklara çıkıp pankartlarla yürüyüş yapan ve devletten konuya müdahale etmesini isteyen Menidi halkı, bugün de öğleden sonra protesto gösterilerine başladı.Eylemler sırasında polis bazı kişileri gözaltına aldı. Göz altına alınanların arasında, evinin bahçesinde mermi kapsülü bulunan ve törenin olduğu sırada evinde eğlenirken ateş ettiği söylenen 23 yaşındaki bir Roman vatandaşın evine molotof atan şahıs da yer alıyor. Eylemler sırasında göstericilerin arasından sıyrılan yüzleri kapalı bir grup, Romanların yaşadığı bölgeye doğru Molotof bombaları attı. Karşı taraf ise silah ateşiyle karşılık verdi. Kızgın halk kitlesi, yanmaya başlayan evlere itfaiyenin yaklaşmasını önleyince, polis göz yaşartıcı bombalarla saldırganlara müdahale etti.Çıkan arbedenin ardından durum yatıştıysa da, göstericilerin çoğu gece saatlerine kadar evlerine gitmemekte direndi.