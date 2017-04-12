Yurtdışındaki seçmenlerin yarısı sandığa koştu

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, seçmenler anayasa değişikliği için yurt dışındaki bazı temsilcilikler ile gümrük kapılarında 27 Mart'tan itibaren oy kullanmaya başladı. 57 ülkedeki 120 yurt dışı temsilciliğin tümünde oy verme işlemi sona erdi.1 Kasım 2015 tarihindeki 26'ncı Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için 54 ülkedeki temsilcilikte 2 milyon 899 bin 69 kayıtlı seçmenden 1 milyon 160 bin 38'i sandık başına gitmiş, seçime katılım oranı yüzde 40,01 olmuştu. Bu oran anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında yüzde 44,61'e yükseldi.Avrupa ülkeleri arasında en fazla Türk seçmenin bulunduğu Almanya'da, 1 milyon 430 bin 126 seçmenden 697 bin 45'i oy kullanırken, bu ülkedeki sandığa gitme oranı da yüzde 44 oldu.Almanya’da 13 oy kullanma merkezinde toplam 122 sandık kuruldu. Merkezlere göre oy kullanma oranlarının, Berlin’de yüzde 43,35, Düsseldorf’da yüzde 57,21, Essen’da yüzde 67,42, Frankfurt’ta yüzde 47,76, Hamburg’da yüzde 50,53, Hannoverde yüzde 42,67, Karlsruhe’de yüzde 43,94, Köln’de yüzde 53,74, Mainz’de yüzde 50,37, Münih’te yüzde 47,56, Münster’de yüzde 23,25, Nürnberg’de yüzde 45,59 ve Stuttgart’ta yüzde 54,11 olduğu bilgisi verildi.Fransa'da 326 bin 375 seçmenden 148 bin 417'si, Belçika'da kayıtlı 137 bin 675 Türk vatandaşı seçmenden 76 bin 866'sı halk oylamasında tercihini yaptı.Avustralya'da ise Sydney, Melbourne ve Canberra temsilciliklerine kayıtlı 44 bin 463 seçmenden 14 bin 800'ü sandık başına gitti.Oy verme işleminin 1 Nisan'da başladığı ABD'de ise 100 bin 42 seçmenden 34 bin 522'si oy verdi.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 104 bin 507 seçmenden 46 bin 80'i, Hollanda'da ise 252 bin 841 seçmenden 123 bin 495'i sandık başına giderek oy kullandı.Gümrük kapılarında ise oy verme işlemi, Türkiye'deki halk oylaması tarihi olan 16 Nisan'a kadar sürecek.