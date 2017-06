17 bin öğrenci 120 sorunun tamamını nasıl cevapladı? Uzmanlar cevapladı

MEB MÜSTEŞARI YUSUF TEKİN

TEOG sınavlarında bu yıl alınan sonuçlar eğitimcilerin ve yüzbinlerce öğrenci ailesinin dikkatini çekti. TEOG sınavlarında 120 sorunun tamamını yapan 17 bine yakın öğrencinin varlığını değerlendiren uzmanlara göre ortaya çıkan durumdan tedirgin olmaya gerek yok.Tam 1 milyon 185 bin 328 öğrencinin katıldığı ikinci dönem TEOG sınavında 120 sorunun tamamını cevaplayan 17 bine yakın genç var...1 milyon 185 bin 328 öğrencinin katıldığı ikinci dönem TEOG sınavında 120 sorunun tamamını cevaplayan 17 bine yakın genç var. Millî Eğitim “Sürpriz değil” derken, bazı eğitimciler tam tersi görüşte: Yapay bir başarı hikâyesi yazma girişimi, detaylı araştırılmalı“Temel Orta Öğretime Geçiş (TEOG) Sınavı, YGS-YLS gibi bir merkezi sınav değil. Bir yerleştirme süreci. Ve bu süreç çocuklarımızın okul notlarından oluşturuluyor. Yani normal ders yazılılarından elde ediliyor. Dolayısıyla çok sayıda öğrencinin yüksek not alması maniple ediliyor. Herhangi bir yazılıdan ülke genelinde kaç çocuğumuz tam puan alıyorsa burada da benzer sayıda tam puanlar var. Aynı sınıfta birden fazla öğrencinin tam puan alması nasıl tuhaf değilse burada da öyle.”Her bölgeden derece yapan öğrenci olması eğitimde fırsat eşitliği açısından son derece önemli. Ancak TEOG’daki bütün bölgelere yayılmış başarı, üniversiteye geçişte aynı oranda olmuyor. Bu durum göz önüne alınarak gerekli düzenlemeler yapılmalı ve başarıyı yaygın hâle getirmeliyiz.“Millî Eğitim Bakanlığı, birinci dönem TEOG’daki düşük başarı ortalamasını yükseltebilmek için ikinci sınavın sorularını kolay hazırladı. Yapay bir başarı hikâyesi yazma girişimi. Önceki sonuçlarla karşılaştırıldığında sınavın tutarlılığı, şüpheli hâle gelmiştir. Kopya iddiaları da dahil şüphe uyandıran husususların objektif olarak araştırılarak sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.”“Sınavın temel ilkesi, bilenle bilmeyenin ayırt edilmesidir. Bir soruyu her öğrenci yapmışsa bunun bir anlamı yoktur. Tersine kimsenin çözemediği soru da iyi bir soru değildir. Her çocuğun zeka öğrenme düzeyi farklı. Bu farkların da test sonuçlarına yansıması gerekir. Böylece eğitimci de neleri öğretemediğini veya öğretebildiğini, nasıl yöntemler izlemesi gerektiğini görür.”Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bakanlığa bağlı kurumlarda kalan ve TEOG sınavında başarılı sonuçlar alan çocuklarla bir araya geldi. Bakanlık binasında gerçekleşen kabulde çocukları tebrik eden Bakan Kaya, "Hepinizle gurur duyuyoruz. Sizlerin diğer arkadaşlarınıza da örnek olacağınızı düşünüyorum" ifadesini kullandı. Çocuklarla yakından ilgilenen ve sohbet eden Bakan Kaya, her birine sınavda kaç net yaptıklarını ve ileride ne olmak istediklerini sordu. Erkek çocuklardan daha çok mühendis, kız çocuklardan ise doktor cevabını alan Bakan Kaya, "Bütün imkânlarımızla sizin hayallerinize ulaşmanız için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.Y erleştirme işlemleri, öğrencilerin Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) üstünlüğü, tercih önceliği ve okul kontenjanına göre gerçekleşiyor. Sonuçların ilanı ve kesin kayıtlar ağustosta... TEOG’da çok sayıda birincinin çıkması, yerleştirmede sıkıntı oluşturabilir. Eğitim uzmanlarına göre; özellikle özel okullarda yığılma yaşanacak. Çünkü, geçen yıl Galatasaray Lisesine ilk 330’a, İstanbul Lisesine ilk 700’e girenler kayıt yaptırabildi. Geçen yılla bu sene arasında 60 puan fark çıkabilir. Velilerin dikkat etmesi gereken en önemli mevzu ise, öğrencinin kendi istek ve ilgisine uygun bir okulun seçilmesi.2015-2016 TEOG 1. DÖNEM:1.531 öğrenci tam puan aldı.2015-2016 TEOG 2. DÖNEM:987 öğrenci tam puan aldı.2016-2017 TEOG 1. DÖNEM:1.082 öğrenci tam puan aldı.2016-2017 TEOG 2. DÖNEM:17 bine yakın öğrenci tam puan aldı