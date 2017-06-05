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Eğitim:
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04 Haziran 2017 Pazar 02:19

5. Milli Eğitim Bakanı'ndan, 7. büyük değişiklik

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Türkiye'deki zorunlu eğitimi 13 yıla çıkaracağız. Dersliklerdeki öğrenci sayısını azaltacağız, öğretmen sayısını artıracağız, öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azaltacağız. Daha kaliteli bir eğitim vereceğiz." dedi.

5. Milli Eğitim Bakanı'ndan, 7. büyük değişiklik
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5. Milli Eğitim Bakanı'ndan, 7. büyük değişiklik

Son 15 yıllık AK Parti iktidarında her yeni Milli Eğitim Bakanı'nın 'Devrim gibi yenilik' sloganıyla arap saçına dönen eğitim politikası, sil baştan değişiyor. Beş ayrı Milli Eğitim Bakanı sırasında 7 kez milli eğitimde köklü değişikliklere giden AK Partili bakanların geride bıraktığı çok sayıda tartışmalı yenilik, hem eğitimcilerin hem de ailelerin itirazlarına neden olsa da, çiçeği burnunda bakanlar bunları pek önemsemiyor. Yeni milli eğitim bakanı İsmet Yılmaz halen 12 yıl olan eğitim süresini 13 yıla çıkaracaklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Türkiye'deki zorunlu eğitimi 13 yıla çıkaracağız. Dersliklerdeki öğrenci sayısını azaltacağız, öğretmen sayısını artıracağız, öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azaltacağız. Daha kaliteli bir eğitim vereceğiz." dedi.

Bakan Yılmaz, Gürün ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından  düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada Ramazan ayının önemine değindi.

Türkiye'nin sorunlarının olduğunu ama diğer ülkelere kıyasla  sorunlarını çözebilme kabiliyeti en yüksek ülke olduğunu vurgulayan Yılmaz,  hükümetleri döneminde yapılan yatırımları anlattı.

Milli gelirin yükseldiğini, satın alma paritesinin arttığını dile  getiren Yılmaz, "Türkiye'nin ileri gitmesini istemeyenler suni ayrılıklar,  kamplaşmalar ve fay hatları oluşturmak istiyor. Bilin ki bu 80 milyon birbirine  kardeştir, 80 milyonun ortak noktası, ayrıldığı noktalardan çok çok fazladır.  Ayrılık noktası belki yüzde bir bile değildir, belki yüzde birin de altındadır.  Dolayısıyla bu ayda birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi artıracağız.  Yardım elimizi uzatacağız, hiç kimse kendisini sahipsiz hissetmeyecek. İşte bunu  yaparsak ramazan amacına ulaşmış olur. Ramazanın amacı birlik ve beraberliğimizi  güçlendirmektir." diye konuştu.

Türkiye'nin bugününün dünden daha iyi olduğunu ve geleceğinin de daha  iyi olacağını belirten Yılmaz, bunu da eğitimle yapacaklarını söyledi.

Eğitimin iyi gittiğini vurgulayan Yılmaz, "Eğitimin amacı ülkeyi  zengin kılmaktır. Türkiye'nin geliri 860 milyar dolar, bunu kim üretti. Benim  ilkokulumdan, ortaokulumdan, lisemden, üniversitemden mezun olan işçisi,  yönetici, memuru, mühendisi,

"Türkiye'deki zorunlu eğitimi 13 yıla çıkaracağız"

Gelecek dönem daha iyi bir eğitim vermek için ikili eğitimi  kaldıracaklarını ve 77 bin dersliğe ihtiyaç olduğunu hatırlatan Bakan Yılmaz,  şunları kaydetti:

 "İnşallah 2019 yılı sonuna kadar yapacağız. Yine kaliteli eğitim  vermek için mutlaka okul öncesi eğitimi zorunlu eğitim kapsamına almamız lazım.  Yani insanımızın eğitim süresini arttırmamız lazım. Biz geldiğimizde insanımızın  eğitim süresi yaklaşık 5 yıldı şimdi 8 yıl. Ortalaması 12 yıl olması lazım. Zaten  12 yıl zorunlu eğitimi getirdik. Okul öncesi eğitimi de bir yıl alacağız.  Dolayısıyla Türkiye'deki zorunlu eğitimi 13 yıla çıkaracağız. Dersliklerdeki  öğrenci sayısını azaltacağız, öğretmen sayısını artıracağız, öğretmen başına  düşen öğrenci sayısını azaltacağız. Daha kaliteli bir eğitim vereceğiz.  Öğretmenlere performans sistemi getireceğiz. Türkiye iyi bir yolda ilerliyor."

 "Müfredatı da gözden geçiriyoruz"

Değerler eğitiminin çok önemli olduğuna dikkati çeken Yılmaz,  sözlerini şöyle tamamladı:

"Şuna çok inanarak söylüyorum, Türkiye'nin eğitimi iyi bir yerde,  maddi yönden de manevi yönden de iyi bir yerde. Önümüzdeki dönemde inşallah  müfredatı da gözden geçiriyoruz. Değerler eğitimini de evlatlarımıza daha fazla  vereceğiz. Barış istiyoruz, huzur istiyoruz, hak istiyoruz. Kimse kimsenin  hakkına el uzatmasın diyoruz. Bu ailede, çevrede ve okulda verilir. Ama birisi  eksik olursa sıkıntı olur. Sadece okulda verirsek yeterli olmaz, ailede de  verilmesi lazım. Yaşadığımız ortamda da vermesi lazım."

İftar programına Sivas Valisi Davut Gül, Gürün Kaymakamı Fatih  Özdemir, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, Ak Parti  Sivas İl Başkanı Ziya Şahin, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı  Beşir Köksal, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı
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