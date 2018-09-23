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Adrese dayalı okula yerleşemedi; 90 puan işe yaramadı

Adana'da ortaokul diploma notu 90 olmasına karşın adrese dayalı yerleştirme için tercih ettiği liselere yerleşemeyen Hakan Murat Güven, (14) büyük üzüntü yaşıyor.

Adrese dayalı okula yerleşemedi; 90 puan işe yaramadı

Adana'da ortaokul diploma notu 90 olmasına karşın adrese dayalı yerleştirme için tercih ettiği liselere yerleşemeyen Hakan Murat Güven, (14) büyük üzüntü yaşıyor.

23 Eylül 2018 Pazar 16:08
Adrese dayalı okula yerleşemedi; 90 puan işe yaramadı

Adrese dayalı okula yerleşemedi; 90 puan işe yaramadı

Adana'da ortaokul diploma notu 90 olmasına karşın adrese dayalı yerleştirme için tercih ettiği liselere yerleşemeyen Hakan Murat Güven, büyük üzüntü yaşıyor. Güven, "Okullar açıldı ben okuluma gitmek istiyorum, bütün arkadaşlarım okulda ben hala dışarıdayım" dedi

Edinilen bilgilere göre; 17 Eylül'de okulların açılmasıyla birlikte yeni eğitim öğretim yılı başladı. Yüksek puan almasına rağmen adrese dayalı yerleştirme için tercih ettiği liselerden birine yerleşemeyen Hakan Murat Güven ise okulsuz kaldı. Okulların açıldığını ama gidecek bir okulunun olmadığını söyleyen Hakan Murat Güven, "Okullar açıldı ben okuluma gitmek istiyorum, bütün arkadaşlarım okulda ben hala dışarıdayım" dedi.

Oğlunun okul puanının 90 olduğunu kendi mahallesinde bulunan 3 okul için tercih yaptığını söyleyen inşaat mühendisi baba Mehmet Güven ise şöyle konuştu: "Oğlumun puanından daha düşük puana sahip öğrencileri, mesela 78 puan alan öğrencileri tercih ettiğimiz okullara almışlar, ama benim oğlumun diploma puanının 90 olmasına rağmen bir yere yerleşemedi. Üstelik tercih ettiğimiz okullar, evimize de çok yakın. Oğlum açık liseye gitmek istemiyor. Meslek lisesi ve açık lise seçenekleri sunuldu. Ben çocuğumu bu okullara göndermek istemiyorum."

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