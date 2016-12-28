Eğitim:
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28 Aralık 2016 Çarşamba 18:41

Ankara ve Isparta'da okullar tatil, Karaman'da tatil iki gün uzadı

Isparta’da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Karaman'da ise yoğun kar yağışı yüzünden okullarda tatil iki gün daha uzatıldı...

Ankara ve Isparta'da okullar tatil, Karaman'da tatil iki gün uzadı
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Ankara ve Isparta'da okullar tatil, Karaman'da tatil iki gün uzadı

Ankara'da okullar tatil

Yoğun kar yağışı yüzünden Ankara genelinde okullar tatil edildi. Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklmaya göre Ankara'da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. Açıklmada "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle, ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 29.12.2016 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamuda görevli hamile ve engelli çalışanlar da bu tarihte idari izinli sayılacaktır." İfadeleri yer aldı.

Ankara Valisi Erkan Topaca kar tatilini, öğrencilere resmi Twitter hesabından duyurdu. Vali Topaca paylaştığı Tweet'te " Sevgili öğrenciler, kar yağışı dolayısıyla 29/12/2016 tarihinde, okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir. Hepinize iyi tatiller dilerim" ifadelerini kullandı.


Kar yağışı okullar tatil, Isparta’da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Karaman'da ise yoğun kar yağışı yüzünden okullarda tatil iki gün daha uzatıldı... Bolvadin ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı yarın (29 Aralık Perşembe) ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği belirtildi.

Öğleden sonra başlayan kar yağışı nedeniyle kent merkezi, Yalvaç, Eğirdir, Sütçüler, Aksu, Gelendost, Şarkikaraağaç ilçelerinde ve bağlı köylerde eğiteme 1 gün ara verildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Çarıkçı da, yoğun kar yağışı nedeniyle üniversitede öğretime 1 gün ara verildiğini, hamile ve engelli personelin de izinli sayıldığını açıkladı.

Gençlerin kartopu savaşı

Öte yandan, kar yağışıyla birlikte valilik önündeki meydanda toplanan gençlerde kartopu savaşı yaparak karın keyfini çıkardı. Bir yandan da belediye ekipleri kentte kar küreme çalışması yaptı.

KARAMAN’DA KAR TATİLİ 2 GÜN DAHA UZATILDI


Bu arada Karaman'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 2 Ocak 2017 Pazartesi gününe kadar ara verildiği bildirildi.
Konuyla ilgili olarak Karaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun yağış nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il genelindeki tüm okulların iki gün daha tatil edildiği belirtildi.


Kar yağışı nedeniyle Manisa'nın Selendi ilçesinde  taşımalı öğrenciler için okullar bir gün tatil edildi. Selendi ilçesinde bugün etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı gelen öğrenciler için bir gün okullar tatil edildi. Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitim yapılan ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.
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