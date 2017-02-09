Eğitim:
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09 Şubat 2017 Perşembe 13:47

Bakan müjdeyi verdi, 20 bin öğretmen alınacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz 20 bin öğretmen alınacağını açıkladı.

Bakan müjdeyi verdi, 20 bin öğretmen alınacak
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Bakan müjdeyi verdi,20 bin öğretmen alınacak
    Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Başbakanımız, Maliye Bakanımız ve Çalışma Bakanımızın talimatıyla, önümüzdeki hafta duyurusunu yapacağız, 20 bin öğretmenin alımını yapacağız. Öğretmenlerimiz için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
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Öğretmen Alımı
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