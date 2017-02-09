Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Başbakanımız, Maliye Bakanımız ve Çalışma Bakanımızın talimatıyla, önümüzdeki hafta duyurusunu yapacağız, 20 bin öğretmenin alımını yapacağız. Öğretmenlerimiz için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
Bakan müjdeyi verdi, 20 bin öğretmen alınacak
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz 20 bin öğretmen alınacağını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Başbakanımız, Maliye Bakanımız ve Çalışma Bakanımızın talimatıyla, önümüzdeki hafta duyurusunu yapacağız, 20 bin öğretmenin alımını yapacağız. Öğretmenlerimiz için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.