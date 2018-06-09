Boğaziçi Üniversitesi '78 mezunları, 40 yıl sonra yine kep attı

Boğaziçi Üniversitesi, 40. Yıl Mezunları için başlattığı geleneği bu yıl da sürdürdü. Boğaziçi Üniversitesi 1978 yılı mezunları, 8 Haziran Cuma günü Albert Long Hall'de düzenlenen 40. Yıl Mezuniyet Töreni'nde buluştu, diploma heyecanını yeniden yaşadı. İş ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Nur Ger, Koray Gönensin, Sinan Özer, Ünal Çeviköz, Meral İnci Zaim ve Mustafa Zaim'in de aralarında bulunduğu Boğaziçi Üniversitesi '78 mezunları düzenlenen törende 40. yıl mezuniyet belgelerini aldı, yeniden kep fırlattı.

törende yaptığı konuşmada, "40 yıl, üniversitemizin 150 yıllık tarihinde uzun bir süre. Bugüne kadar başarılı çizgisiyle Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumları arasında yer alan Boğaziçi Üniversitesi, bundan böyle de güçlenerek yoluna devam edecek. Sizler sadece burada okurken değil, mezun olduktan sonra da acı ve tatlı her anımızı bizimle paylaştınız, birliktelik duygusunu yaşattınız. Üniversitemizin başarısında siz mezunlarımızın etkisi çok büyük. Boğaziçi Üniversitesi sizlerin de katkılarınızla önümüzdeki yıllarda da güçlenerek yoluna devam edecek" diye konuştu. U.S. News World Report tarafından açıklanan'nda Boğaziçi Üniversitesi'nin Türkiye'deki üniversiteler arasında ilk, Dünya üniversiteleri genelinde ise 190. sırada yer aldığını hatırlatan Özkan, "Amerika Birleşik Devletleri'nde 1,7 milyar dolar bütçeye sahip olan Florida Üniversitesi ile, sadece 100 milyon dolar gibi sınırlı bir bütçe ile 190. sırada başa baş rekabet edebiliyoruz. Bunda tüm öğretim üyelerimizin özverili çalışmalarının yanında siz mezunlarımızın bağlılık ve birliktelik duygularının, başarı ve desteğinin çok büyük yeri var" dedi.

Törende mezunlar adına bir konuşma yapan KAGİDER'in kurucu üyelerinden, başarılı iş kadını Nur Ger ise, '78 yılı mezunlarının Türkiye'nin ekonomik tarihinde büyük etkisi olduğunu kaydetti. Boğaziçi Üniversitesi'nin verdiği eğitimin yanı sıra kazandırdığı bağımsız ve eleştirel düşünme, hukukun üstünlüğü, demokrasi gibi çağdaş ve evrensel değerlerle mezunlarına çok şey kattığını vurgulayan Ger, dönem arkadaşlarına üniversiteye katkı ve desteklerini koşulsuz sürdürmeleri çağrısında bulundu.

Tören, 40. yıl mezunlarının keplerini fırlatması ile sona erdi.