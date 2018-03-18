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Çakarlı müdüre karşı hukuk mücadelesi başlattı

İstanbul Milli Eğitim Müdürü'nün sahte çakarlı aracıyla başı dertte. Yol kontrolü sırasında kendisine ceza yazmak isteyen polis memurunu açığa aldıran İstanbul Milli Eğitim Müdürü'ne kamuoyundan tepki yağıyor

Çakarlı müdüre karşı hukuk mücadelesi başlattı

İstanbul Milli Eğitim Müdürü'nün sahte çakarlı aracıyla başı dertte. Yol kontrolü sırasında kendisine ceza yazmak isteyen polis memurunu açığa aldıran İstanbul Milli Eğitim Müdürü'ne kamuoyundan tepki yağıyor

18 Mart 2018 Pazar 07:39
Çakarlı müdüre karşı hukuk mücadelesi başlattı

Çakarlı müdüre karşı hukuk mücadelesi başlattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu talimat verdi, sahte çakarlar ve tepe lambalarıyla büyük şehirlerin trafiğini kilitleyen magandalara karşı mücadele yoğunlaştı. yollarda  polis ekiplerinin canla - başla yürüttüğü uygulamaya torpilli yöneticiler set koydu. 
İstanbul Milli Eğitim Müdürü olduğunu söyleyen ve kimliğini polise göstermemekte direnen şahıs ne çakarlarını söndürmediği gibi, ceza yazılmasına da engel olarak polisin rutin kontrolünü bile engelledi. Üstelik koskoca İçişleri Bakanlığı'nın emrini de takmayan aynı kişi, yol denetimi yapan polis memurunu da açığa aldırdı. 
Çocuklara, hakkı, hukuku, vatandaşların uyması gereken kuralları kuralları, öğretmesi gereker, ahlaklı bireyler yetiştirmesini beklediğimiz koskoca müdür ya da yardımcısı, sırtını yasladığı torpilinden aldığı güçle, devletin memurunu ezdi geçti...  Sosyal medya üstünden torpilli Milli Eğitim Müdürü'ne tepki gösteren vatandaşlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevini yapan polis memuruna sahip çıkmasını istiyor.

POLİS MEMURU HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI

Bugün Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre durdurduğu çakar lambalı araçta bulunan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü ile tartıştı diye açığa alınan başpolis memuru N.Ç. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. “Polise karşı gelerek kimlik vermeyen, aracını aratmayan, beni görevim başında tehdit eden araçtaki 2 şahıstan ve bu 2 şahıs hakkında işlem yaptırmayan İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı M.Ç.’den davacıyım” diyen N.Ç., 2 Mart’ta verdiği dilekçesinde özetle şunları söyledi:

MÜDÜRÜM DEYİP KİMLİK VERMEDİ

“28 Şubat 2018 tarihinde saat 20.20 civarında Avrasya Tüneli Avrupa girişi Yenikapı uygulama noktasında emniyet şeridini ihlal ederek hızlı bir şekilde çakarlarını yakarak gelen 34 M.. plakalı siyah renkli, ...marka, camları siyah film kaplı olması nedeniyle içerdeki şahıs veya şahısları göremediğim şüpheli aracı durdurarak kimlik kontrolü yapmak istedim. Sürücü ehliyetini vermesine rağmen arkada oturan 2 şahıs ‘İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü’ olduğunu iddia ederek kimlik vermediği gibi ‘Sen milli eğitim müdürünün görevini biliyor musun? Seninle görüşürüz’ diyerek cep telefonundan birilerini aradı. Arkada oturan diğer şahıs da ‘Adını soyadını ver’ diyerek kimlik vermedikleri gibi üst araması ve araç kontrolünü de yaptırmadı.

‘SEN KİMSİN İŞLEM YAPIYORSUN’ DEDİLER

Aracın plakasını Emniyet Müdürlüğü’nün tabletinde sorguladığımda ise aracın ...VIP Hizmetler Taşımacılık Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. adına 179...vergi numarasıyla kayıtlı olduğu, araç hakkında korunan araç olduğuna dair şerh olmadığını gördüm. Araç ve şahıslar olay yerindeyken asayiş şube müdürlüğüyle yaptığım telefon konuşmasında ilgili şahıslar hakkında herhangi bir işlem yapmamam istendi. Ben de ‘Kanun ve yönetmelikler ne emrediyorsa onu yapacağım’ dedim. Daha sonra uygulama noktasına İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı M.Ç. ve Fatih İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı B.B. gelerek bana ‘Sen kimsin bu araca işlem yapıyorsun? Hadi git burdan’ diyerek beni görev yerimden kovarak görevimi yapmamı engelledi. Ben de kendisine ‘Emri yazılı verin uygulayayım’ dedim. 34 M...plakalı araç kontrol yapılmadan bırakıldı, araç olay yerinden ayrılıp Avrasya Tüneli’ne girdi. Bunun üzerine olayla ilgili tutanak tuttum.

BAKANIN TALİMATINI YERİNE GETİRDİM

Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde sayın İçişleri Bakanı’nın görsel ve yazılı medya kanalları üzerinden talimat vererek, ‘Polis araçlarının dışındaki çakarlı araçlara gereken cezai işlemleri yapın’ emriyle birlikte kanun maddeleri kapsamında görev yaptım. Polise karşı gelerek kimlik vermeyen, aracını aratmayan, beni görevim başında tehdit eden araçtaki iki şahıstan ve bu iki şahıs hakkında işlem yaptırmayan, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı M.Ç. hakkında kolluk kuvvetinin görevini engeleme, görevli olduğum noktadan yazılı emir olmadan beni kovması, diğer polis memurları karşısında küçük düşürülmemden dolayı davacı ve şikâyetçiyim.”

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