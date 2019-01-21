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Ders çalışmıyor diye öldürülen çocuğun karnesi şoke etti

Henüz ilkokul 1. sınıf öğrencisi Mertcan Yılmaz'ı 'Ders çalışmıyor' gerekçesiyle babası tarafından döve döve katledilmesinin acısı dururken, talihsiz çocuğun karne notları ortaya çıktı. 

Ders çalışmıyor diye öldürülen çocuğun karnesi şoke etti

Henüz ilkokul 1. sınıf öğrencisi Mertcan Yılmaz'ı 'Ders çalışmıyor' gerekçesiyle babası tarafından döve döve katledilmesinin acısı dururken, talihsiz çocuğun karne notları ortaya çıktı. 

21 Ocak 2019 Pazartesi 08:44
Ders çalışmıyor diye öldürülen çocuğun karnesi şoke etti

Ders çalışmıyor diye öldürülen çocuğun karnesi şoke etti

Hatay'ın İskenderun ilçesini sarsan Mertcan Yılmaz cinayetinin ardından, talihsiz çocuğun karnesi ortaya çıktı. Ders çalışmıyor diye babası tarafından dövülerek öldürülen Mertcan Yılmaz'ın karnesinde tüm dersler 5 olarak görüldü..

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ders çalışmıyor diye babası tarafından dövülerek öldürülen çocuğun karnesi ortaya çıktı. Çocuğun bütün derslerinin "Çok İyi" olduğu görüldü.

2 Ocak Çarşamba günü babası Mehmet Ali Yılmaz tarafından ders çalışmadığı gerekçesiyle elektrikli süpürgenin demir sopasıyla darp edilerek ağır yaralanan Mertcan, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetmişti.

BÜTÜN DERSLERİ 5

Geçtiğimiz cuma günü yarıyıl tatili dolayısıyla karnelerin dağıtılmasının ardından birinci sınıf öğrencisi Mertcan'ın da karnesi ortaya çıktı. İskenderun Gültepe İlkokulu 1/A sınıfı öğrencisi olan Mertcan'ın karnesinde bütün derslerinin "Çok İyi" olduğu görüldü. 


 

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