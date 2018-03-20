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Dünya Değişim Akademisi 20. merkezi Bağdat Caddesi'nde

Dünya Değişim Akademisi 20. merkezini geçtiğimiz pazar günü İstanbul Bağdat Caddesi’nde açtı.

Dünya Değişim Akademisi 20. merkezi Bağdat Caddesi'nde

Dünya Değişim Akademisi 20. merkezini geçtiğimiz pazar günü İstanbul Bağdat Caddesi’nde açtı.

20 Mart 2018 Salı 23:14
Dünya Değişim Akademisi 20. merkezi Bağdat Caddesi'nde

Dünya Değişim Akademisi 20. merkezi Bağdat Caddesi'nde

Dünya Değişim Akademisi 20. merkezini geçtiğimiz pazar günü İstanbul Bağdat Caddesi’nde açtı. “Kendini değiştir dünyan değişsin” vizyonu ile kısa zamanda pek çok merkezi açılan kurumun, dünyadaki en kadim ve güçlü değişim tekniklerini sunan tam donanımlı Değişim Uzmanları var.   

Bağdat Caddesi’ndeki mekanda güven, bilgelik, motivasyon dolu bir atmosferle karşılaşacaksınız. Dünya Değişim Akademisi uzmanları “Eğer değişim nedir diye soruyorsanız, değişim bir maceradır – tadı damağınızda kalan bir macera” diyor ve herkesi kendini keşfe ve değişime davet ediyorlar. 


Hayallerinizi gerçekleştirin, verdiğiniz kararları yaşama geçirmekten çekinmeyin mesajını,  hayati ve ışıklı bir ipucu ile sunuyorlar: “Gerçek bir değişim için bütün eski öğretilerden, kavramlardan, inançlardan, yargılardan, kalıplardan ve gerici düşüncelerden özgürleşmek gerekir. Çünkü yalnızca geçmişin yüklerinden özgür bir zihin şimdinin değişimini gerçekleştirip geleceğin değişimine adım atabilir.” (Değişim Nedir Ve Nasıl Gerçekleşir? eserinden) 

Mekanda temel olarak nefes, biyoenerji, vücut çalıştırma teknikleri, konsantrasyon ve derin gevşeme çalışmaları sunulacak. Stres Yönetimi, Öfkeyi Dönüştürme, Korkuyu Aşma, Depresyondan Özgürleşme, Kıskançlık Kontrolü, Başarı, Kendini İfade Etme, İlişki Sanatı gibi arayışlarınıza uygun pek çok program var.  

Değişmekte kararlı olanların ilk adresi olacak Dünya Değişim Akademisi,  sizi motive eden Değişim Uzmanları, zengin pratik ve teorik sunumları ile Bağdat Caddesi’nde de aydın ve deneyimli bir ortam hazırlamış. İçinizdeki değişim ateşini yakabilir, daha aydınlık, mutlu, anlamlı yarınlara adım atabilirsiniz. 

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