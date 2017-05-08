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Eğitim:
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08 Mayıs 2017 Pazartesi 00:05

Eğitimde modern franchising dönemi

EduProfill Investments da, özel eğitim sektöründe anaokulundan üniversiteye kadar tüm aşamalarda eğitim yatırımı yapmak isteyenleri bir araya getiren yeni bir yatırım ve danışmanlık platformu.

Eğitimde modern franchising dönemi
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Eğitim'de modern franchising  dönemi

Özel eğitim sektöründe anaokulundan üniversiteye kadar tüm aşamalarda yatırım yapmak isteyen bireysel ya da kurumsal girişimcilerin artık yeni bir platformu var; EduProfill Investments. Girişimciler, sermaye hacimlerinin kapasitesi oranında bilfiil ya da EduProfill ortaklığı ile diledikleri gibi proje geliştirebilecek.


Vincent Van Gogh’un da söylediği gibi, “Çok büyük şeyler, birçok küçük şeyin bir araya gelmesiyle oluşur.” EduProfill Investments da, özel eğitim sektöründe anaokulundan üniversiteye kadar tüm aşamalarda eğitim yatırımı yapmak isteyenleri bir araya getiren yeni bir yatırım ve danışmanlık platformu.


20 yılı aşkın eğitim sektörü deneyimine sahip Sezai Eyüpoğlu tarafından kurulan EduProfill Investments, bireysel ya da kurumsal girişimcilerin, sermaye hacimlerinin kapasitesi oranında bilfiil ya da EduProfill ortaklığıyla proje geliştirebilmelerini sağlıyor. Ve bunu yaparken, alışılmış franchising kalıplarının dışına çıkarak yatırımcıya farklı ve avantajlı seçenekler sunuyor.


Eğitim Yatırım Danışmanlığı’nda yatırımcıya özel seçenekler


EduProfill Investments, profesyonel hizmet alanını temel olarak “Eğitim Yatırım Danışmanlığı” ve “Fon Yönetim Platformu” olarak iki başlık altında sınıflandırıyor. Eğitim Yatırım Danışmanlığı’nı ise girişimci ve yatırımcılara “Ticari Yapılanma” ve “Eğitim Yapılanması” olmak üzere iki aşamada sunuyor.

Ticari Yapılanma’da verilen hizmetler arasında Hukuksal Danışmanlık, İş Geliştirme Strateji ve Karlılık Yönetimi ile Eğitim Mevzuatı Uyum Yönetimi yer alırken Eğitim Yapılanması konusunda sırasıyla altı yol izleniyor: Eğitim Sistem Kurulum/Entegrasyonu, Marka Konumlandırma, Mimari Yapılandırma, İnsan Kaynakları Yönetimi, Eğitim Kaynakları Yönetimi ve İdari Sistem Kurulumu.

Girişimci ve yatırımcılar, kararlarını takiben EduProfill Investments’dan birbirini tamamlayan profesyonel aşamaların tamamı konusunda bütünsel hizmet alabilecekleri gibi; süregiden yatırım süreçlerinin herhangi bir aşamasında da kurumsal destek alabiliyorlar.


Franchising’de yönetim tekeline alternatif model: Fon Yönetim Platformu

EduProfill Investments tarafından geliştirilen Fon Yönetim Platformu, Eduprofill’e ait kurumsal eğitim markalarına ortak franchise olarak yatırım imkanı sağlayan bir iş modeli.

Herhangi bir franchising yapılanmasında yatırımcıya sağlanan marka kullanımı, eğitim sistem desteği, eğitim yayınları ve kurumsal standartların tamamen eşdeğer hizmetler ile karşılandığı Fon Yönetim Platformu’nun sektöre sunduğu temel yenilik; iştirakçinin söz konusu hizmetleri almak için yaptığı yatırımın büyüklüğü oranında Eduprofill Investments AŞ’ye ortak olmasıdır.

Bu yöntem, standart franchising sistemlerindeki yönetim tekeline alternatif olarak, tüm küçük ve büyük yatırımcılarının fiili katılımları ve özel/yöresel eğitim ihtiyaçlarıyla güncellenen dinamik bir marka yapılanmasına olanak sağlamaktadır.

Fon Yönetim Platformu, özelleşme sürecinde doğan ve toplam yatırım talebinin sadece %4’lük bir bölümünün mevcut özel eğitim kurumları tarafından karşılandığı özel eğitim sektörünün gelişimi için tasarlanmış, EduProfill Investments’a ait alternatif bir iş/yatırım modelidir. Özel eğitim, okulların şubeleşerek büyümeleri, franchising yöntemiyle yeni yatırımcıların mevcut markalar altında teşekkülü ve yeni eğitim markalarının yapılanması olarak özetlenebilecek sektör dinamikleriyle gelişimini sürdürmektedir.

Sezai Eyüpoğlı kimdir?

Eduprofill Investments, sektör içerisinde eğitmen, yönetici, müdür, genel müdür ve nihayetinde CEO olarak 20 yıllık aktif bir deneyimin yanı sıra, sektör temsilcileri tarafından İstanbul Ticaret Odası Özel Eğitim Komitesi Üyesi seçilerek üç yıl hizmet veren Sezai Eyüpoğlu tarafından kurulmuştur.

Özel eğitim sektörünün ülkemize özgü konjonktürü içerisinde, dersanecilik ile başlayan kurumsal yapılanma vizyonunu anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve yüksek okul projeleriyle bugünlere kadar başarıyla taşıyan Sezai Eyüpoğlu, 50’den fazla şubeye sahip bir kurumsal dershane zinciri, 11 kampüse sahip bir özel eğitim kurumu ve son olarak kurumsal etüt merkezlerinin fizibilite, yatırım, marka konumlandırma, mimari yapılanma, eğitim sistem kurulum, entegrasyon ve koordinasyon süreçlerine liderlik etmiştir.



 
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