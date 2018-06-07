EGV İçin Koştu, 5500 Çocuk İçin İpi Göğüsledi!

Ahmet H. Uysal, çocuklarımızı eğitim ile kucaklayabilmek için tam tamına 46 gün boyunca Artvin'den Muğla'ya 14 ilden geçerek Anadolu'yu kat ettiği projesi Eğitime Koşar Adım'ı tamamladı. Geçtiği yerlerde TEGV'in eğitim ışığıyla parladığı yepyeni hikâyeler ve anılar biriktirdiği, aynı zamanda sosyal medya takipçilerinden ve bütün eğitim dostlarından çocuklarımızın TEGV'de nitelikli eğitim desteğiyle buluşması için bağış topladığı projede Uysal, toplam 1645 km. koştu. Bu özverili ve yorucu projesinin sonunda hedefi, 5000 çocuğumuzun TEGV'de eğitim desteğiyle yarınlara umutla bakabilmesini sağlamaktı ve bu hedefine ulaştı.

Ahmet H. Uysal, bu büyük koşusuna Artvin Atatepe'deki Atatürk Anıtı'ndan başladı. Sırasıyla Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane'den geçen Uysal, 23 Nisan'da Erzincan'a ulaştı. Daha sonra Sivas ve Kayseri'de koşan Ahmet H. Uysal, yolu yarıladığı il olan Nevşehir'e vardı. Daha sonra Aksaray ve ardından Konya'da koşmaya devam eden Uysal'ı Seydişehir'deki TEGV Ateşböceği bekliyordu. Geçtiği illerdeki TEGV Öğrenim Birimlerine de uğrayan Uysal, Seydişehir'deki Birim Ailesi Ateşböceği Öğrenim Birimi'ni ziyaret ederek çocuklarla ve gönüllülerle buluştu, onların sorularını yanıtladı.

Ahmet H. Uysal, temposunu hiç düşürmeden Isparta ve Denizli'ye uğradıktan sonra 6 Haziran'da Köyceğiz'de bu değerli koşusunu bitirdi. 2000 yılından bugüne TEGV mütevelli üyesi olan değerli sanatçı Yılmaz Erdoğan, bu final günü için Köyceğiz'deki çiftliğinin kapılarını açtı. Koşunun son kilometrelerinde Uysal'a eşlik eden Yılmaz Erdoğan projeyle ilgili "Ahmet Uysal'ı kutluyorum. Hepimiz birçok konuyla ilgili çok konuşuyoruz ama onun kadar çok koşmuyoruz. Ahmet Uysal'ın katkısı, bilmenin yetmediği, yapabilmenin önemli olduğu çağımıza çok güzel bir örnek " dedi. TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ise bitiş çizgisini beraber geçen Erdoğan ve Uysal'a madalyalarını vererek teşekkür etti. Projenin kahramanı Ahmet H. Uysal finalin ardından duygularını şöyle özetledi: "Eğitime Koşar Adım diyerek yola çıktık, 57 gündür yoldayım. Bugün burada olduğum için çok mutluyum. Her şey eğitim ve çocuklarımız için. "

Daha sonra Ahmet Uysal, koşu rotasında bulunan TEGV noktalarından topladığı parçalardan oluşan yapbozun son halkasını da Yılmaz Erdoğan ile yerleştirdi. Böylece Büyük Anadolu Koşusu tablosu da ölümsüzleşti.

Rakamlarla Eğitime Koşar Adım

Ahmet H. Uysal, koşusu boyunca...

14 ilden geçti.

2 milyon adım attı.

250 litre su içti.

7 TEGV Birimi ziyaret etti.

116 gofret yedi.

Yolda 57 gece geçirdi.

Sıfır böcek ısırığıyla rotasını tamamladı.

Ahmet H. Uysal Kimdir?



Ahmet H. Uysal 1972 de Adana da doğdu. İlkoğrenimini İsmet İnönü İlkokulunda, Liseyi İstanbul Amerikan Robert Koleji'nde okudu. İTÜ İnşaat Mühendisliği üzerine Boston College da Finans Yüksek Lisansı yaptı. Bir süre Amerika'da mühendis olarak çalıştıktan sonra Türkiye'ye döndü. 2000 yılından bugüne İstanbul'da yaşıyor; bir kaç değişik sektörde girişimci olarak yatırımlar yapıyor. Evli ve iki çocuk babası. Hayalleri, çocuk sevgisi ve eğitim sevdası onu TEGV ile tanıştırdı. Siirt Pervari Öğrenim Birimi için TEGV bayrağını ilk Türk katılımcı olarak Kuzey Kutbu'na taşıdı ve Kuzey Kutbu Maratonu'nu bitirdi.

Şimdi Nisan 2018'de başlayacak yeni projesiyle Anadolu'yu eğitim aşkına Artvin'den Fethiye'ye koşacak.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı hakkında:

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, ilköğretim çağındaki çocuklarımızın, daha güzel bir çocukluk yaşamaları ve yarınlara umutla bakmaları için çok yönlü bir eğitim desteği almalarını ve çağdaş eğitim olanaklarından faydalanmalarını amaçlıyor. Türkiye genelinde, 31 yerleşik ilde 10 Eğitim Parkı, 38 Öğrenim Birimi, 24 Ateşböceği (Mobil Öğrenim Birimi) ile çocuklarımıza hizmet vermeyi sürdürüyor. Eğitim Gönüllüleri, her yıl yaklaşık on bin gönüllüsünün yardımıyla kuruluşundan bu yana 2 buçuk milyonu aşkın çocuğumuzun aydınlık geleceğine katkı sağladı. Eğitimde özgün modeli ile ulusal ve uluslararası işbirlikleri bulunan TEGV, 2007 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzaladı.