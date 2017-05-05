Engelli öğrencilere oyun odası kurdular!

Üsküdar Üniversitesi Öğrenci Konseyi, Bolu’da engelli öğrencilerin eğitim gördüğü Emine-Mehmet Baysal Özel Eğitim Merkezi’ne oyun ve aktivite salonu kurdu. Daha önce depo olarak kullanılan oda öğrencilerin kendi imkânlarıyla topladıkları yardımlar sayesinde yenilendi.

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