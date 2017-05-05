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Eğitim:
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05 Mayıs 2017 Cuma 11:10

Engelli öğrencilere oyun odası kurdular!

Üsküdar Üniversitesi Öğrenci Konseyi, Bolu’da engelli öğrencilerin eğitim gördüğü Emine-Mehmet Baysal Özel Eğitim Merkezi’ne oyun ve aktivite salonu kurdu. Daha önce depo olarak kullanılan oda öğrencilerin kendi imkânlarıyla topladıkları yardımlar sayesinde yenilendi.

Engelli öğrencilere oyun odası kurdular!
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Üsküdar üniversitesi Öğrenci Konseyi, geleneksel hale getirdiği her yıl bir köye kütüphane projesinin dördüncü yılında bu kez farklı bir projeye imza attı. Bolu’da engelli öğrencilerin eğitim gördüğü Emine - Mehmet Baysal Özel Eğitim Merkezi’ne oyun ve aktivite salonu hazırlandı.

Proje kapsamında kaynak sağlamak amacıyla tüm yıl boyunca kermes, konser, gezi ve kahvaltı gibi etkinlikler düzenleyen öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve belediyelerden de destek aldılar.
Yıl boyunca yaptıkları çalışmalarla yaklaşık 10 bin TL toplayan öğrenciler, projeyi harekete geçirmek için yola çıktı. Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşkeden yola çıkan 35 öğrenci, Bolu’da öğrenciler, öğretmenler ve okul müdürü Murat Bulut tarafından karşılandı.

Daha önce depo olarak kullanılan alanı temizleyen öğrenciler, duvarları boyadı, yerleri elleriyle döşedi. Eğitsel oyunlar kuran öğrenciler akşam saatlerine kadar çalıştı. Çalışmalar sonunda okulun yepyeni oyun ve aktvite odası tamamlandı.

Okul Müdürü Murat Bulut, Üsküdar Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Faruk Samet Varan’a plaket takdim edildi. Varan, Üsküdar Üniversitesi Öğrenci Konseyi olarak benzer çalışmaları dört yıldır gerçekleştirdiklerini söyledi. İlk kütüphane çalışmasına 2014 yılında Çanakkale’deki ilkokul ile başlayan Öğrenci Konseyi, 2015’te Düzce Akçakoca, 2016 yılında Sakarya’daki okullara kütüphane kurmuştu.
 
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