Fatih Atatük İmam Hatip Ortaokulu'ndan anlamlı toplantı

Ülkemizin öncü imam hatip okullarından olan Fatih Atatürk İmam hatip ortaokulu idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri okul aile birliğinin desteği ile 18 Nisan 2017 akşamı Vefa Lisesi salonunda muhteşem bir kutlu doğum programı gerçekleştirerek ‘bütün kainatın efendisi’ olan sevgili Peygamberimizi salavatlarla, şiirlerle, video ve hadislerle andılar.
Öğrencilerin Salavat-ı Ummiye okumalarıyla başlayan program hafızlarımızın yanık sesinden Ahzap ve Enbiya surelerinin okunması ile devam etti. Kuranı kerimin tilavet üzere okunması ile kalplerimiz huzur buldu, kulaklarımızın pası silindi.
‘Davamız Büyük Yükümüz Büyük’
Müdürümüz Bayram Kefeli, güvenin kalmadığı bir zamanda Hz. Peygamberimizin güven toplumu oluşturduğunu anlatarak onun hayatından örnekler verdi. Hz. Peygamber 13 yıl mücadele edip Medine’ye hicret etmek zorunda kaldığı Mekke’ye 630 yılında Mekke’yi fethetmek üzere girerken bile Kabe’de Allah’ın Evinde kargaşaya meydan vermediğini ve Mekkeliler arasında o güveni oluşturduğunu –kendi hakkı olan evini bile geri almadığını- hatırlatarak temel ilkeyi hepimize hatırlattı. ‘Müslüman elinden ve dilinden emin olunan insandır’ dedi.
Bugün doğudan batıya bütün dünyada güven toplumuna inşaa etmeye ne kadar ihtiyaç olduğunu diğer bazı örneklerle anlatan müdürümüz geleceğe ilişkin umutlarını ise ‘gençlik bizdedir, gelecek te bizdedir’ sözleriyle dile getirdi.
Ümmetin elbirlik güven toplumu oluşturması gerektiğini belirtirken bilhassa gençlere ve bütün inananlara davanın ehemmiyetinin altını çizdi.
‘Selam Sana Yüce Nebi
Selam Sana Ey Sevgili’
İmam Hatip Öğrencilerimizin Hz. Peygamberimizin simgesi olan gül dağıtımları, Arapça ve Türkçeleriyle aktardıkları hadisler ve ‘Seccaden kumlardı’ Natı Şerifi ile devam eden programda gözler yaşardı, gönüller onun sevgisi ile doldu.
Öğrencilere Hz.Peygamber deyince aklınıza ne geliyor? Sorusunu sorarak hazırlanan klip gençlerin temiz duygularına kalplerindeki muhabbeti kendilerince ifade etmelerine fırsat hazırlamıştı, ilgiyle izlendi.
Programın en güzel kısmı kuşkusuz öğrencilerin çifte ezan okumalarıydı. Genç Bilal’i Habeşilerin yetiştiğini görmek bizlere bahtiyarlık verdi, ümitleri yeşertti.
Müzik Hocamız Şükrü Çevik beyin ilahi korosu 4 dilde ilahi okuyarak farklı bir performansa imza attılar.
İstanbul’un 39 ilçesi içinde 5 öncü İmam Hatip’ten biri olan okulumuz 7 dalda yapılan yarışmalarda birinci gelen öğrencilere hediye, buna emek veren idareci ve öğretmenlere plaket takdimiyle sona erdi.
Ali Mete KOCA