Fatih Atatük İmam Hatip Ortaokulu'ndan anlamlı toplantı

Fatih Atatürk İmam hatip ortaokulu idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri okul aile birliğinin desteği ile 18 Nisan 2017 akşamı Vefa Lisesi salonunda muhteşem bir kutlu doğum programı gerçekleştirdi.

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