Hangi illerde okullar tatil edildi? Kar tatili olan iller ve ilçeler

Ankara ve Isparta'da okullar tatil, Karaman'da tatil iki gün uzadı

DENİZLİ’DE 8 İLÇEDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Gençlerin kartopu savaşı

KARAMAN’DA KAR TATİLİ 2 GÜN DAHA UZATILDI

Yoğun kar yağışı yüzünden Ankara genelinde okullar tatil edildi. Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklmaya göre Ankara'da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. Açıklmada "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle, ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 29.12.2016 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamuda görevli hamile ve engelli çalışanlar da bu tarihte idari izinli sayılacaktır." İfadeleri yer aldı.Ankara Valisi Erkan Topaca kar tatilini, öğrencilere resmi Twitter hesabından duyurdu. Vali Topaca paylaştığı Tweet'te " Sevgili öğrenciler, kar yağışı dolayısıyla 29/12/2016 tarihinde, okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir. Hepinize iyi tatiller dilerim" ifadelerini kullandı.Denizli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 8 ilçede okullar yarın tatil edildi.Denizli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, il genelinde etkili olan ve akşam saatlerinde etkisin arttıran kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerin taşımalı eğitimi ile bazı mahallerde okulların 29 Aralık .2016 Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.Açıklamada, Çameli ilçesinde taşımalı eğitim, Babadağ, Güney ilçeleri, Serinhisar Kocapınar Mahallesi, Buldan merkez ve Yenice dışındaki okullar ile taşımalı servisler, Pamukkale ilçesine bağlı Akcapinar, Uzunpinar, Gözler, Güzelpınar, Akdere, Belenardiç Mahallelerindeki okullar, Acıpayam’da taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler ile Çardak Söğüt Mahallesi ve taşıma yoluyla eğitim gören öğrencilere bir gün tatil edildiği duyuruldu.Isparta’da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Karaman'da ise yoğun kar yağışı yüzünden okullarda tatil iki gün daha uzatıldı... Bolvadin ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı yarın (29 Aralık Perşembe) ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği belirtildi.Öğleden sonra başlayan kar yağışı nedeniyle kent merkezi, Yalvaç, Eğirdir, Sütçüler, Aksu, Gelendost, Şarkikaraağaç ilçelerinde ve bağlı köylerde eğiteme 1 gün ara verildi.Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Çarıkçı da, yoğun kar yağışı nedeniyle üniversitede öğretime 1 gün ara verildiğini, hamile ve engelli personelin de izinli sayıldığını açıkladı.Öte yandan, kar yağışıyla birlikte valilik önündeki meydanda toplanan gençlerde kartopu savaşı yaparak karın keyfini çıkardı. Bir yandan da belediye ekipleri kentte kar küreme çalışması yaptı.Bu arada Karaman'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 2 Ocak 2017 Pazartesi gününe kadar ara verildiği bildirildi.Konuyla ilgili olarak Karaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun yağış nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il genelindeki tüm okulların iki gün daha tatil edildiği belirtildi.Kar yağışı nedeniyleilçesinde taşımalı öğrenciler için okullar bir gün tatil edildi. Selendi ilçesinde bugün etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı gelen öğrenciler için bir gün okullar tatil edildi.ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitim yapılan ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.'nın Ilgaz ilçesinde kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildiği bildirildi.kent merkezi ve ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitime ara verildi.'nın Selendi, Sarıgöl, Kula ve Demirci ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı öğrenciler için okullar bir gün tatil edildi.'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün ilk ve orta öğretimde eğitime ara verildi.'in Dursunbey ilçesinde kar yağışı dolayısı ile eğitime 1 gün ara verildi.'un Sandıklı, Bolvadin ve Çay ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.kent merkezi ile Bozüyük, Söğüt ve Yenipazar ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitime ara verildi.Konya Valiliği tarafından yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Kulu, Akşehir, Tuzlukçu, Doğanhisar ve Ilgın ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların bugün, 1 gün süreyle tatil edildiği açıklandı. Hadim ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.’de, dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 29 Aralık perşembe günü Sarayköy ilçesi hariç tüm ilçelerde ilk orta ve lise eğitimine ara verildiği belirtildi.