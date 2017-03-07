Harika Matematik İzmirli çocuklarla buluştu

Geçtiğimiz yıl Türkiye’yi dolaşıp çocuklara matematiği sevdiren interaktif gezici serginin yüklendiğiyeniden yollarda. Matematiğin eğlenceli ve yaratıcı dünyasını çocuklarla buluşturan, 2017 turnesi çerçevesinde bu haftaki durağı İzmir oldu. 3 ay sürecek turne boyunca 2 tır eşzamanlı olarak Türkiye’de 22 ilde binlerce çocukla buluşacak.kapsamında Türkiye’nin dört bir yanındaki etkinlikler ile çocukları destekleyen QNB Finansbank ana sponsorluğunda ve IEG işbirliği ile hayata geçen proje çocukların matematiğin temel konularını eğlenceli ve interaktif şekilde öğrenmesine yardımcı oluyor.Harika Matematik Sergisi 06-10 Mart tarihleri arasında Tarihi Havagazı Fabrikası B Salonu’ndaİzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Tarihi Havagazı Fabrikası B Salonu’nda ki sergi 06 Mart tarihinde QNB Finansbank Kurumsal İletişim Müdürü Zeynep Çakır’ın katılımıyla açıldı. Sergide yer alanmodülleri çocukların eğlence kaynağı oldu. Sergi, 10 Mart tarihine kadar10.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.Çocukların büyük ilgi gösterdiği Harika Matematik Sergisi’nin gezgin tırları gördüğü yoğun ilgi üzerine Türkiye’de daha fazla çocuğa ulaşabilmek için bu yıl ikiye çıkarıldı. Tırlar 20 Şubat tarihinden itibaren eş zamanlı olarak Türkiye turnesine çıktı. Harika Matematik Sergisi turne çerçevesinde iki tır ile üç ay süresince belirlenen 22 ildeki tüm çocuklara ulaşmayı hedefliyor. İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı’na da uygun olan sergi, Özel Tırlarla yola çıkıyor ve her şehirde yerel yönetimlerin desteğiyle belirlenen mekanlarda sergiler kurularak birer hafta boyunca çocukların ziyaretine açılıyor.Hayatın her alanında var olan matematiği gezici modüller ile Türkiye genelinde çocuklara sevdiren, eğlenirken öğrendikleri interaktif sergi ‘’Harika Matematik’’ ; bir çok farklı ünite ile bilgilendiren, analitik düşünce ve derinlemesine sorgulama için teşvik eden, iletişim kurmaya cesaretlendiren ve çocukların deneyimlerini rahatlıkla paylaşabilecekleri eğlenceli bir yolculuk yapıyor. Matematiğin temel konularının eğlenceli ve interaktif şekilde işlendiği sergide çocuklar, “modüllerinin bulunduğu, “” çalışmaları ve “” ünitelerini keyifle geziyor.