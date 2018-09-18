İlk kez öğrenci yurdunda kalacaklaa tavsiyeler



Bir genç için en güzel dönemlerden biri üniversite zamanları oluyor. Her yıl birçok genç hayallerini gerçekleştirmek için üniversite için başka şehirlere gidiyor. Aile yanından ayrılıp başka bir şehre yerleşirken hem ailelerin hem de öğrencilerin ilk tercihi yurtlar oluyor.Tamamen öğrencilere yönelik olarak hizmet veren yurtlar ailelerin güvenini kazanıyor. Yurt seçiminde ise dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunuyor. Online seyahat markası biletall.com son blog yazısında 'İlk kez öğrenci yurdunda kalacaklara tavsiyeleri' listeledi.

Yurt Konumunuzu İyi Belirleyin

Yurt seçiminde en önemli kriter, yurdun nerede olduğudur. Nereye giderseniz gidin en sonunda yurda döneceğiniz için konumunuzu en iyi şekilde belirlemeniz gerekiyor. Yurdun öncelikle okula yakın olması veya kolay ulaşım sağlayabilmeniz gerekiyor. Yurdun yerini en doğru şekilde belirleyebilmek için kendi kişisel özelliklerinizi de göz önünde bulunduruyor olmalısınız. Örneğin sinema ve tiyatro gibi kültürel aktiviteleri seviyorsanız, yurdunuzun konumu şehrin kültürel aktivitelerinin yoğunluklu olarak yer aldığı bölgelere yakın olmalıdır.

Yasal Bir İşletme Olduğundan Emin Olun

Çok beğendiğiniz bir yurda kayıt yaptırmak üzere olabilirsiniz fakat kayıt yaptırmadan önce mutlaka yurdun yasal bir işletme olup olmadığını teyit etmelisiniz. Aksi takdirde dönem içerisinde yurdunuzun karşılaşacağı yasal prosedürler sizi de son derece mağdur edebilir.

Odayı Görmeden Kayıt Yaptırmayın

Yurdun konumu sizin için uygunsa ilk aşamayı başarıyla tamamladınız demektir. En az konum kadar önemli olan bir diğer nokta ise odanızdır. Oda yılın büyük bir çoğunluğunda yaşamınızı geçireceğiniz yer niteliğindedir. Bu yüzden yurttaki odaları genel olarak görmeniz yeterli değildir. Mutlaka kalacağınız odayı gördükten sonra kayıt yaptırmalısınız. Kalacağınız odanın temizliğinden, havalandırmasından ve güvenliğinden emin olmalısınız. Ayrıca kişisel beklentilerinizle de uygunluğunu test etmelisiniz. Örneğin, trafik gürültüsünden hoşlanmıyorsanız caddeye bakan bir odayı tercih etmemelisiniz.

Yemekleri ve Temizliğine Dikkat Edin

Pek çok insanın bir arada kaldığı mekanlarda hijyen ekstra bir önem arz etmektedir. Yurtlar da bu mekanların başında yer alıyor. Öğrencilerin bir arada kaldığı yurtlarda belirli hijyen standartlarının sağlanması gerekiyor. Hijyen konusunu sadece temizlik anlamında değil yemekler açısından da değerlendirmeniz gerekiyor. Yemeklerin hijyenik, sağlıklı ve lezzetli olması oldukça önemli bir kriter.

Kayıt İşlemlerini ve Yerleşme Aşamalarını Son Ana Bırakmayın

Kayıt işlemleri ve yurda yerleşme süreci için okulların açılmasını bekliyorsanız yanlış bir kanıda olduğunuzu belirtmemiz gerekir. Üniversite kayıtlarını hemen ardından pek çok yurtta yoğunluk yaşanmaya başlıyor. Öğrenciler, istedikleri odalarda uygun avantajlarla kalabilmek için bir an önce yurtlara başvuruyor. Siz de bu durumu göz önünde bulundurarak bir an önce yurt tercihi yapacağınız şehre giderek işlemleri erkenden tamamlamalısınız. Aksi takdirde beğenmediğiniz bir odada kalmak ve hatta sevmediğiniz bir yurda kayıt olmak zorunda kalabilirsiniz.