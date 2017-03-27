27 Mart 2017 Pazartesi 13:54

İngiltere’de yüksek lisans yapın

Eğitimin önemli bir evresi de lisans dönemidir. Yüksek lisansa geçen öğrenciler, sadece yurtiçinde değil, yurtdışında da eğitimlerine devam edebilmektedirler.