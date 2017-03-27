İngiltere’de yüksek lisans yapın

Dilediğiniz gibi eğitim
Eğitim hayatında başarılı olabilmenin en büyük etkisi, elbette kişinin eğitime verdiği değer ile ölçülür. Ancak bununla birlikte eğitim gördüğü alanın da çok önemli olduğunu söylemeden geçmemek gerekiyor. Günümüz Türkiye’sinde eğitim düzeyi yüksek olsa da yüksek lisansı daha farklı ülkelerde yapmak isteyenlerin sayısı azımsanmayacak kadar azdır. Özellikle de İngiltere gibi eğitim alanında kendini kanıtlamayı başarmış ülkeler, bu konuda en çok tercih edilen yerlerdir. İngiltere bu işin en temelinde yer alan ülke olmakla birlikte statü anlamında gelişmiş ve sosyo politik ve sosyo kültürel açıdan kendinden söz ettiren bir ülke konumuna gelmeyi başarmıştır. Bu nedenle ülkemizden ve dünyanın diğer yerlerinden İngiltere’de eğitim görmek isteyenlerin sayısında her geçen gün daha bir artışın gerçekleştiği görülmektedir. İngilterede yüksek lisans görmek isteyenlerin başlıca nedenlerinden bahsedilecek olursa; eğitimdeki kalite, uygulanılan yöntemler ve teknik olarak ileri bir düzeyde olan üniversitelerden oluşması tercih edilmeleri için geçerli sebepler olarak sayılabilir. Bir de işin başında dediğimiz gibi bu tip okullarda görülen eğitim sonrasında iş bulmanın daha kolay hale geldiği bilinmektedir. Bu da yine tercih etmek adına önemli bir gerekçe olarak sunulmaktadır.
Okul seçerken nelere dikkat etmek gerekir?
Elbette her yurtdışında eğitim veren okul için aynı kalitede olduğunu söylemek yanlıştır. Bu nedenle eğitim almaya karar vermeden önce okul hakkında gerekli araştırmaların yapılması çok büyük önem taşımaktadır. Günümüzde tercih edilen İngiltere’de yüksek lisans eğitimi de incelenmeye ve araştırmaya değer bir konudur. Hangi okulu seçmeniz gerektiği, tercih yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiği hakkında bilgi sahibi olursanız daha isabetli bir okulda karar vermeniz kolaylaşacaktır.
Kaynak: http://www.realegitim.com/ingilterede-yuksek-lisans-master/