Kandilli Rasathanesi’nde Gözlem Gecesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 150. Yılı kutlamaları kapsamında halkla buluşmaya devam ediyor. İstanbul Üniversitesi Amatör Astronomlar Kulübü iş birliğiyle 13 Eylül 19:00’da düzenlenecek ‘Kandilli’de Gözlem Gecesi’nde, katılımcılar astronomi tarihi ve Güneş Sistemi hakkındaki seminerlerin ardından teleskopla gözlem yapacaklar.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 150. yılında astronomi meraklılarına kapılarını açıyor. Etkinlikte Prof. Dr. Orhan Gölbaşı, astronomi tarihi üzerine bir sunum yapacak. Gölbaşı, sunumda özellikle Orta Çağ’da İslam bilim adamlarının astronomiye yaptıkları katkılar, İslam ülkelerinde Bayram ve Ramazan için hicri kameri aybaşlarının tespiti; namaz vakitleri için de Güneş'in doğuşu-batışının bilinmesi amacıyla batı ülkelerinden 800 yıl kadar önce kurulan gözlemevleri, Kandilli Rasathanesi ve TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’ne kadar uzanan süreç hakkında bilgiler verecek.

Kandilli Rasathanesi Astronomi Laboratuvarı Şefi Hülya Yeşilyaprak da Güneş Sistemi üzerine bir sunum gerçekleştirecek. Yeşilyaprak sunumunda, Sunumda Güneş'in yapısını ve özelliklerini, nasıl enerji ürettiğini ve yaşam çizgisini anlatılacak. Güneş Sistemini oluşturan 8 gezegen ve özelliklerinden de kısaca bahsedecek.

Seminerlerin ardından katılımcılar teleskoplarla gözlem yapma fırsatı bulacaklar.Hava açık olduğunda teleskopla gözlenebilecek gezegenler Venüs, Satürn, Mars ve Jüpiter konusunda katılımcılara gözlem sırasında da bilgi verilecek.

Katılımcı sayısının sınırlı tutulacağı etkinliğe kayıt olmak gerekiyor.