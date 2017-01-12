Kar tatiline sevinen öğrencileri bakanlıktan kötü haber

VALİLER SEVİNDİRDİ BAKANLIK ÜZDÜ

Türkiye'yi etkisi altına alan kara kış yüzünden aksayan eğitim için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen geneldege ile kar yüzünden aksayan eğitim günlerinin telafi edilmesi istendi. Bakanlık genelgesinde ders saatlerinin çoğaltılması veya yarı yıl tatillerinin uzatılması gibi uygulamaların tercih edilmesi tavsiye edildi.Türkiye'nin pek çok yerinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen dersler telafi edilecek. İstanbul başta olmak üzere çok sayıda il ve ilçede kar yağışı nedeni ile okullar tatil edilmişti. MEB programın aksamaması için harekete geçtiMilli Eğitim Bakanlığı (MEB), başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde kar nedeniyle eğitime verilen arada programının aksamaması için harekete geçti. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün illere gönderdiği yazıda, eğitime ara verilen okullarda telafilerin yapılması gerektiği belirtildi. Yazıda şu ifadeler yer aldı: “Eğitim-öğretimin gerçekleştirilemediği eğitim kurumlarımız ile yurtdışından gelen, milli sporcu olan, hastalık gibi sebeplerle derslerinde eksiklik bulunan öğrencilerin yapılamayan eğitim faaliyetlerinin telafisi için valiliklerce gerekli tedbirler alınarak eksiklikler giderilecek.Hafta içi ders saatleri dışında hafta sonları ya da yarıyıl tatilinde telafi eğitimi gerçekleştirilecektir...”