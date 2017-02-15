Kastamonu ve Giresun'da okullar tatil

Son Dakika Giresun, Giresun’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçede yarın okulların tatil edildiği bildirildi.
Etkili olan kar yağışıyla buzlanmadan dolayı, Doğanken, Güce, Çanakçı ve Dereli ilçelerindeki ilk ve ortaokullar bir gün süreyle tatil edildi.
Öte yandan kar nedeniyle kapalı olan 112 köy yolundan 67’si Giresun İl Özel İdare ekipleri ve Belediye ekipleri tarafından ulaşıma açıldığı, şuan itibariyle 5 ilçede toplam 45 köy ve mahalle yolunun açılması için çalışmaların sürdüğü açıklandı.
KASTAMONU’DA OKULLAR TATİL EDİLDİ
Kastamonu’nun Azdavay, Seydiler ve Ağlı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullara 1 günlüğüne tatil edildi.
Kastamonu'nun Azdavay ve Seydiler ilçesinde etkili kar yağışı dolayısıyla yarın ilçedeki tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. Azdavay ve Seydiler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için ilçe genelindeki tüm okulların 16 Şubat Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.