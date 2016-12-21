Konya'da kar tatili, Konya'da 16 ilçede okullar tatil 22 Aralık 2016

Konya'da kar yüzünden tatil olan okullar 22 Aralık 2016

7 İLÇE İÇİN KARAR DAHA ÖNCE AÇIKLANMIŞTI

Konya'da kar tatili, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Seydişehir, Beyşehir, Akşehir, Karapınar, Hüyük, Yalıhüyük, Emirgazi, Ahırlı ve Derebucak ile Meram, Selçuklu ve Karatay başta olmak üzere Akören, Çumra, Derbent, Ereğli, Hadim, Halkapınar ve Taşkent ilçelerinde okullar tatil edildi.Konya ve çevresinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle toplam 16 ilçede okulların yarın tatil edilmesi kararı alındı.Konya'da dün gece başlayan ve gün boyunca aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Konya Valiliği tarafından, kar yağışı nedeniyle Seydişehir, Beyşehir, Akşehir, Karapınar, Hüyük, Yalıhüyük, Emirgazi, Ahırlı ve Derebucak ilçelerinde eğitime yarın ara verileceği açıklandı.Yoğun kar yağışı nedeniyle daha önce kent merkezi ile 7 ilçede okulların yarın tatil edilmesi kararı alındığı açıklanmıştı.Konya'da dün gece başlayan ve gün boyunca aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Konya Valiliği tarafından, kar yağışı nedeniyle merkez ilçeler Meram, Selçuklu ve Karatay başta olmak üzere Akören, Çumra, Derbent, Ereğli, Hadim, Halkapınar ve Taşkent ilçelerinde eğitime yarın ara verilecek. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanlarının da yarın idari izinli olacağı açıklandı. Tuzlukçu İlçesi'nde de taşımalı sistemle eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.