Koruyucu aile olmak isteyenlere 'Kız - Erkek' cocuk şoku

Devletin yıllardır büyük kampanyalarla yaygınlaştırmak istediği koruyucu aile uygulamasında vatandaşlara çıkarılan zorluklar akıllara durgunluk verecek cinsten. Yetiştirme yurtlarında kalan çocukların aile ortamında büyümesini sağlamak, topluma kazandırmada en büyük etken olarak gören devlet bu konuda toplumsal duyarlılık oluşturmaya çalışırken ortaya hiç akla gelmeyen sorunlar kendini gösteriyor.

Aile ve Sosyal Politikalar İzmir İl Müdürlüğü Koruyucu Aile Komisyonu, cinsel istismarın önüne geçebilmek için yeni bir uygulama başlattı. Buna göre erkek çocuğu olan ailelere kız, kız çocuğu olanlara ise erkek çocuğu verilmiyor. Ancak uygulama eleştiriliyor.

‘RİSK VARSA VERİLMEZ’

‘İSTANBUL’DA YAPILMIYOR’

‘KÖTÜ NİYETLİLER ÇIKABİLİR’

Aile ve Sosyal Politikalar İzmir İl Müdürlüğü, çocuk istismarının önüne geçmek için koruyucu aile hizmetinde yeni bir uygulamaya imza attı. Gazete Habertürk'ten Melis Apaydın İde'nin haberine göre Koruyucu Aile Komisyonu, kanuni olarak bir engel olmasa da farklı cinsten çocukların aynı evde yaşamasını “risk” olarak değerlendirdi., “Erkek çocuğu olan ailelerin büyük bir çoğunluğu, kız çocuk özlemi çektiği için kurumdan kız çocuk talep ediyor. Ancak son 1 yıldır kurum, ‘Oğlunuz varsa kız veremeyiz, isterseniz erkek çocuk verelim’ diyor. Aynı şekilde kız çocuğu olana da erkek çocuğu verilmiyor. Yetkililere bunun nedenini sorduğumda, yaşanan bazı olaylardan dolayı çocukları riske atmamak için böyle bir karar aldıklarını söylediler. Devletin çocukları korumak istemesini anlıyorum ama çözüm bu olmamalı. Riski bu şekilde sıfıra indiremezsiniz. İnsanlar zaten koruyucu aile olmaya çok kolay karar vermiyorlar. Böyle engellemeler, koruyucu aile rakamlarını olumsuz etkileyecektir” diye konuştu.ise “Koruyucu aileye kendi çocuklarından farklı cinsiyetten bir çocuk verilmesinde kanuni olarak bir engel yok. Ama biz çok titiziz. Evde erkek varsa tabii ki verilmez. Risk varsa onaylamıyoruz. Riski sıfırlayamayız, öz ailede bile riskli durumlar yaşanabiliyor. Bu yüzden tedbirli davranıyoruz” dedi. Türkiye genelinde aile yanındaki çocuk sayısı 5 bin 140’a ulaştı. İstanbul’da 382, İzmir’de 310, Ankara’da 250 koruyucu aile bulunuyor.: “İstanbul’da böyle bir uygulama yok. Koruyucu aile olarak bizim görevimiz zaten çocuğu her türlü tehlikeden korumak. Devlet koruyucu aileye kurallar dahilinde çocuğu emanet ediyorsa ötesi sorgulanmamalı. Farklı örnekler var diye genelleme yapılmamalı.”: “Ben bu uygulamayı doğru buluyorum. Çocu- ğun hakkını korumak devletin sorumlulu- ğunda. Her koruyucu aile çok iyidir, çok doğrudur diye bir şey yok. Kötü niyetliler de çıkabilir.”