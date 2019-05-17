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Liselerde ders sayısı azalıyor, seçmeli dönem geliyor

Her Milli Eğitim Bakanı'nda değişen eğitim sisteminde, yeni bakan Ziya Selçuk, kalıcı izler bırakmaya kararlı

Liselerde ders sayısı azalıyor, seçmeli dönem geliyor

Her Milli Eğitim Bakanı'nda değişen eğitim sisteminde, yeni bakan Ziya Selçuk, kalıcı izler bırakmaya kararlı

17 Mayıs 2019 Cuma 10:09
Liselerde ders sayısı azalıyor, seçmeli dönem geliyor

Liselerde ders sayısı azalıyor, seçmeli dönem geliyor


Liselerde yeni bir dönem başlıyor. Öğrenci ve eğitim odaklı yeni sistemde, köklü değişiklikler geliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ortaöğretimde yeni modeli yarın kamuoyuna açıklayacak

Liselerde yeni bir dönem başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ortaöğretimde yeni modeli yarın kamuoyuna açıklayacak.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; 

1. Ders sayısı azalıyor.

2. Liselere kariyer ofisleri geliyor.

3. 12. sınıflarda ders saatleri azaltılıp destek çalışmaları geliyor.

4. Her öğrenci üniversitedeki gibi kendi istediği dersleri seçebiliyor.

5. Yeni lise sistemi ilk olarak 2020-21 yılında 9. sınıflardan başlıyor. Kademeli geçiş olacak.

6. Bilgi Kuramı zorunlu ders haline geliyor.

7. Yaparak uygulayarak öğrenme ağırlık kazanıyor.

8. 12. sınıfta çok enteresan yenilikçi dersler geliyor.

9. Öğrencinin her alandan ders alabileceği dengeli bir ders çizelgesi geliyor.

10. Haziran ayında dersler yerine; proje sunumları, portfolyo hazırlıkları gibi yaşam becerileri etkinlikleri geliyor.

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