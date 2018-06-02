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Liselere girişte uygulanan merkezi sınav başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca, liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan ve 8'inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı girdiği merkezi sınav başladı.

Liselere girişte uygulanan merkezi sınav başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca, liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan ve 8'inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı girdiği merkezi sınav başladı.

02 Haziran 2018 Cumartesi 10:47
Liselere girişte uygulanan merkezi sınav başladı

ANKARA

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan ve 8'inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı girdiği merkezi sınav saat 09.30'da başladı.

Sınav yurt genelinde 976 merkezde, 3 bin 612 binada yapılıyor.

Öğrencilerin isteğe bağlı girdiği sınav, iki bölüm halinde uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru yöneltilecek. Sınavın birinci bölümünün tamamlanmasının ardından, ikinci bölümü saat 11.30'da başlayacak. Sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika sürecek. Sayısal alandan 40 soru yöneltilecek ikinci bölüm ise 60 dakika sürecek.

Sözel bölümde, 8'inci sınıf Türkçe dersinden 20, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10'ar soru, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 20'şer soru yöneltilecek.

İki bölüm arasında, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için 45 dakikalık süre verilecek. Bu sürede öğrenciler, okullardan ayrılamayacak.

Merkezi sınavın sonuçları 22 Haziran'da açıklanacak.

Sınavla ve sınavsız öğrenci alan okullara tercih ve yerleştirmeye ilişkin iş ve işlemler, 2018 yılı Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alacak.

3 yanlış bir doğruyu götürecek

Her sorunun 4 seçeneği olacak. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevap olarak işaretlenecek. Sınavda, her bir öğrencinin her bir ders testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak. Bir başka deyişle üç yanlış bir doğruyu götürecek.

İki bölüm arasında 45 dakika ihtiyaç molası verilecek

İki bölüm arasında verilen 45 dakikalık süre, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için kullanılacak. Bu sürede öğrenciler, okullardan ayrılamayacak. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç, gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecekler. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere verilecek ek süre her bölüm için ayrı ayrı uygulanacak.

Öğrenciler, en geç saat 09.00'da binada hazır bulunacak

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler, en geç saat 09.00'da, fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen binada olacak.

Öğrenciler, sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracak.

Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacak.

2 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın sonuçları 22 Haziran'da açıklanacak.

Sınavla ve sınavsız öğrenci alan okullara tercih ve yerleştirmeye ilişkin iş ve işlemler, 2018 yılı Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alacak. 

LGS SORULARI NASIL OLACAK?

Öğrencilere sözel bölümde, 8’inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecektir.

İlk olarak sözel bölüm 50 soru ve 75 dakika, ikinci olarak sayısal bölüm 40 soru 60 dakika olmak üzere uygulanacaktır.

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00’da, fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır. Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

Son Güncelleme: 02.06.2018 08:10
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Türkiye
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