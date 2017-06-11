LYS Sınavı sona erdi, öğrencilerden soru yorumları

SINAVI DEĞERLENDİRDİLER

"ÇALIŞAN İÇİN HERŞEY KOLAY"

"TARİH VE COĞRAFYA KOLAYDI AMA FELSEFEDE ZORLANDIM"

LYS MARATONU'NDA NELER OLDU

LYS'YE GEÇ KALAN 13 ADAY SALONA ALINMADI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığınca () düzenlenen Lisans Yerleştirme Sınavları () kapsamında bugün gerçekleşen ve 135 dakika sürenSosyal Bilimler Sınavı, sona erdi.Sınavdan çıkan adaylarlardan kimisi soruları kolay bulurken kimisi ise zor olduğunu söyledi. Saat 10.00'da başlayan ve tek oturum halinde yapılan sınav, 12.15'de sona erdi. LYS 4'de sorular, tarih, coğrafya-2 , felsefe grubu ve din kültürü derslerinden sorular oluştu. Sınav soruları arasında bu yıl ilk kez açık uçlu sorular da yer aldı.İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampüsünde sınava giren öğrenciler de sınav heyecanını yaşadı. Sınavdan çıkan öğrencilerden kimisi soruların zor kimisi ise kolay olduğunu söyledi. Ancak adaylar arasında geçen yıllara oranla soruların daha kolay olduğu görüşü de hakimdi. İlk kez karşılaştıkları açık uçlu sorular içinde zor olduğu yönünde görüşler belirtildi.Hedefi psikolog olmak olan, sınav çıkışı yaptığı açıklamada, "Sınav kolaydı. Özellikle coğrafya ve felsefe kolaydı. Açık uçlu sorular bana zor geldi" derken,ise "Sınav kolaydı. Zaten çalışan için herşey kolay. Başta biraz heyecanlandım ancak daha sonra doğru bazı soruların yanıtlarını hatırlayınca rahatladım" ifadelerini kullandı.adlı bir aday da beklediğinden daha iyi geçtiniği belirttiği sınavla ilgili olarak, "Tarih ve coğrafya kolaydı ama felsefede zorlandım. Genel olarak iyiydi. Açık uçlu sorularda felsefeninkileri boş bıraktım. Aklıma birşey gelmedi" şeklinde konruştu.Üniversiteye girişin ikinci basamağı olan Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) bugün de devam ediyor. Saat 10.00'da başlayan matematik sınavı 135 dakika sürecek. Sabahın erken saatlerinde sınavların yapılacağı okullara giden öğrenciler güvenlik kontrolünden geçerek sınav salonlarına alındı. Öğrenciler 09.45 kuralı nedeniyle erkenden salonlarına girdiler. Kadıköy'deki Şener Biröz İlkokulu'nda ise bir aday yanlış sınav belgesiyle okula gelince panik yaşadı. Saat 09.40'da durumun farkına varan üniversite adayı, koşarak dışarı çıktı. İnternet üzerinden belgenin çıktısını almak için dışarıda yardım bekleyen öğrenciye okul yönetimi yardımcı oldu. Okuldan alınan bilgisayar çıktısıyla öğrenci sınavına girdi. Bir başka aday koşarak 09.45'e saniyeler kala sınava yetişti.Antalya'da Lisans Yerleştirme Sınavı-1 (LYS) Matematik Sınavı'na giren öğrencilerden bazıları, 15 dakika kuralı nedeniyle saat 09.45'e dakikalar kala, nefes nefese koşarak salona girebildi. Görevlilerin sık sık dakika uyarısı yaptığı sınav öncesinde bir öğrenci ayağındaki halhal nedeniyle sınava alınmak istenmedi. Öğrenci bir yakınının yardımıyla ayağındaki halhalı çıkarıp sınava girdi.Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen LYS-1, Matematik sınavı ile devam etti. Dün LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavı ile başlayan maratona Antalya'daki okullarda katılan öğrenciler, aileleriyle erken saatlerde okul bahçesinde sınav saatini bekledi. Saat 10.00'da başlayacak sınav için öğrenciler saat 09.45'e kadar salona alındı. Sınava katılacaklar güvenlik kontrolünden geçtikten sonra içeri alındı.Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde sınava giren öğrencilerden bazıları saat 09.45'e kısa süre kala koşarak kapıdan giriş yaptı. Bir kız öğrenci ayağındaki halhal nedeniyle sınava alınmak istenmedi. Öğrenci, bir yakınının yanına giderek ayağındaki halhalı çıkardı ve koşarak sınava gireceği sınıfa girdi. Öğrencilerin heyecanlı koşusuna bazı veliler tezahüratla katılırken, polis sık sık dakika uyarısında bulundu.Sınav yerlerinde yakınlarını bekleyen ailelerin de heyecanlı olduğu gözlendi. Bazı aileler yanlarında getirdikleri kilimlerin üstünde otururken bazıları da dua etti, Kuran okudu.Kayseri'de ise Lisans Yerleştirme Sınavı'nın Matematik sınavı bugün yapıldı. Saat 09.45’ten sonra gelen 13 öğrenci, sınav salonuna alınmadı.ÖSYM tarafından hazırlanan LYS 1 Matematik sınavı bugün yapıldı. Saat 10.00’da başlayan ve 135 dakika süren sınavda öğrenciler dün Sosyal Bilimler sınavında bugün de Matematik sınavında ter döktü. Sınava girmek için sınavları yapıldığı okullara gelen öğrenciler kimlik ve sınav başvuru belgesinin kontrolünün ardından sınav salonun alındı. Sınava tek başına cep telefonuyla gelen öğrenciler, cep telefonlarını okul çevresinde 2 TL karşılığında emanetçilik yapan büfelere teslim etti.ÖSYM tarafından açıklanan sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma kuralı kapsamında öğrencilerin geç kalmaması için görevliler anons yaptı. Tüm uyarılara rağmen Kayseri’de 13 öğrenci geç kaldıkları gerekçesiyle salona alınmadı. Sınavın başlamasıyla öğrenciler gelecekleri için ter dökerken dışarıda bekleyen anneleri de yanlarına getirdikleri Kuran-ı Kerim okuyarak çocukları için dualar etti.