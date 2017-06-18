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Eğitim:
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18 Haziran 2017 Pazar 15:17

LYS'ye alçılı ayakla geldi, bu kez kimliğini unutmuş

LYS öncesi sınav merkezleri önünde alınan önlemler adaylara kök söktürdü. Sınav öncesi ayağı kırılan bir genç, kimliğini de unutunca başına gelmeyen kalmadı.

LYS'ye alçılı ayakla geldi, bu kez kimliğini unutmuş
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LYS'ye alçılı ayakla geldi, bu kez kimliğini unutmuş

LYS öncesi alınan geniş güvenlik önlemleri yüzünden çok sayıda üniversite öğrencisi adayı, sınav merkezleri önünde ter döktü. Bursa'da, dün akşam kırılan sağ ayağı alçılı olarak LYS'ye gelen 26 yaşındaki Cihat Özkan, aldığı raporu ÖSYM'ye bildirmediği için salona alınmadı. Ayağındaki alçıyı sökerek salona girmek isteyen Özkan, bu kez kimlik yerine ehliyetle geldiği için sınava giremeyince gözyaşlarına boğuldu.

LYS'nin yapıldığı merkezlerden olan Bursa'daki Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A Blok binasına erken saatte gelen öğrenciler içeri alınmaya başlandığı sırada dün akşam sağ ayağından yaralanan Cihat Özkan, alçılı ayağıyla sınava girmek istedi.  Özkan, yanında hastane raporu bulunduğunu belirtirken görevliler bunun ÖSYM'ye daha önceden ibraz edilmediği için adayı salona alınmadı. Ayağındaki alçıyı sökmesi halinde sınava girebileceği bildirilen Özkan, diğer veliler ve öğrencilerin yardımıyla ayağındaki alçıyı söktü.


EHLİYETLE GELİNCE...

Öğrencilerin alındığı sürenin bitmesine 4 dakika kala yeniden salon kapısına gelen Özkan, nüfus cüzdanı yerine ehliyet ibraz etti. ÖSYM görevlileri, nüfus cüzdanı yerine ehliyeti kabul edemeyeceklerini söyledi. Bu nedenle sınava giremeyen Özkan, gözyaşlarına boğuldu. Binanın önünde oturan ve yine veliler yardımıyla ayağı sarılan Özkan, "Elimde rapor olmasına rağmen sınava girmek için alçılı ayağımı çözdüm. Nüfus cüzdanım dün akşam hastanede kalmış. Ehliyetim olduğu halde sınava giremedim. Bir yılım boşuna gitti. Yetkililerin mağduriyetimi gidermesini istiyorum" dedi.

GEÇ KALDI, SINAVA GİREMEDİ

Öte yandan, aynı binada sınava girecek genç kız, sınavın başlamasına 5 dakika kala geldiği salona alınmayınca gözyaşlarına boğuldu. ÖSYM kuralları gereği öğrencilerin sınavdan 15 salonda olmaları gerektiği hatırlatıldı.
 
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