Mardin'de okullar tatil; Kara kış Mardin'i vurdu

Mardin'de olumsuz hava koşulları ve kuvvetli buzlanma nedeniyle tüm resmi ve özel okullar ile diğer eğitim kurumları 1 gün tatil edildi.Mardin valiliği yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve kuvvetli buzlanma nedeniyle Artuklu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla Artuklu İlçe merkezi ile kırsal mahallelerinde tüm resmi ve özel okullar ile diğer eğitim kurumları 19 Aralık 2016 Pazartesi günü tatil edilmiştir.Ayrıca Mardin İlimizin tüm ilçelerinde engelli ve hamile kamu görevlileri de 19 Aralık 2016 Pazartesi günü (bugün) idari idari sayılmıştır." denildi.