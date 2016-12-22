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22 Aralık 2016 Perşembe 11:24

Mersin Mut ilçesinde okullara kar tatili uzatıldı

Kar yağışı nedeniyle bugün okulların tatil edildiği Mut'ta tatil süresi bir gün daha uzatıldı. Niğde ve Burdur'da da okullar tatil

Mersin Mut ilçesinde okullara kar tatili uzatıldı
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Mersin Mut ilçesinde okullara kar tatili uzatıldı


Mersin'in Mut İlçesi'nde yoğun olarak devam eden kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil edilen okulların tatil süresi uzatıldı. İlçede kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle cuma günü de okullar tatil edildi. Araya haftasonu tatilinin de girmesiyle birlikte ilçede eğitim pazartesi günü başlayacak.  

BURDUR'UN İKİ İLÇESİNDE OKULLARA KAR TATİLİ

Burdur'un Kemer ve Tefenni ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
Kemer ve Tefenni ilçelerinde dün gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini iyice artırdı. Yollar, araçların üstleri, çatılar ve ağaçlar tamamen karla kaplanırken, özellikle sabahın ilk saatlerinde araçlar yollarda ilerlemekte zorlandı, araç trafiğinde aksamalar yaşandı. Kar yağışının yaşamı olumsuz etkilemesi üzerine, her iki ilçede ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.



NİĞDE’DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Niğde' de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün 1 gün süreyle tatildi edildi.

Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle okullar 22 Aralık 2016 Perşembe günü Niğde Merkez ilçe, Çiftlik, Çamardı ve Ulukışla ilçelerimizde tatil edilmiştir” denildi.
 

 
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