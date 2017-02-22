Milli davamız;  Eğitim ve Kültürsüzleşme

Cumhuriyetin her döneminde Eğitim davamız milli mesele olarak tartışılmış konuşulmuştur. Kimi ideolojik amaçlı kimi teknik ağırlıklı ama hep ülkemizdeki tartışma konularının başında eğitim sistemimiz yer almıştır. Mütefekkirler insan yetiştirme metotlarını sıralarken ahlaklı ve erdemli nesillerin nasıl yetiştirileceği sadece bizde değil bütün tarih boyunca hararetli tartışmalara sahne olmuştur.
Eğitimde kalite yerlerde sürünüyor
Ülkemizde eğitim tartışmaları yine devam ediyor; pisa sınavındaki başarısızlığımız ayan beyan ortaya çıkınca hararetleniyor ancak çözüm bulmadan başka bir yöne kayan hafızalarımızla eğitim davamızın sürekliliğini ve planlı ilerleyişini sağlayamıyoruz. Son Pisa başarısızlığına bulunan gerekçeler sorunu sözmeye yetmeyecek gibiydi, nitekim bilimsel bir sistem kurgulanabilmiş değil.
Ülkemizde şu günlerde özel okullarda yoğun bir bursluluk ve düzey belirleme sınavı dönemi yaşanıyor. Veliler öğrenciler hafta sonları o özel okul senin bu özel okul benim koşturup duruyorlar. Sınava giren çocukların velileriyle konuştuğunuzda ülkemizde ‘dershanelerin ve etüd merkezleri’nin kapatılacağı gerçeği ile yüzyüze geliyorsunuz. Devlet okullarındaki eğitim sisteminin de istikrarsızlığından disipsizliğinden yakınmamak mümkün değil. Veliler eğitimde ciddiyet, disiplin ve eğitim anlayışının bilimsel temellere dayandığı bir yapı istiyorlar. Ancak çoğu zaman aradıkları ciddiyeti ve disiplini özel okullarda da bulamayabiliyorlar.
Eğitim galiba birleşik kaplar gibi. Sürekli öğretmen değişen ve ders yapılmayan devlet okulları gibi özel okullar da –maddi imkana rağmen-eğitim kalitesini yeterince iyi tutamıyorlar. Özel okullarda olması gereken eğitim devlet okullarındaki eğitim gibi yerlerde sürünüyor. Çoğunluğu vasıfsız öğretmenlerle devam eden özel okul eğitiminde veli de ayırdığı bütçeye rağmen aradığını bulamıyor.
Binaları boyamakla, aynı renk forma giydirmekle bol bol broşür basmakla eğitimin kalitesi sağlanamıyor. Milli davamız eğitim olunca eğitim kalitesindeki bozulma kültürsüzleşmeyi getiriyor.
Biz ülke olarak sadece ekonomik sıkıntı sosyal sıkıntı yaşamıyoruz. Gençlerimiz, öğrencilerimiz hatta öğretmenlerimiz iki kelimeyi yan yana getirip kendilerini anlatacak veya görevini yapacak yetkinlikten uzak yetişiyor. Sosyal ve siyasi meselelerimize ek olarak maarif meselesindeki kaymanın tüm toplumda bir kültürsüzleşmeyi ve kalite kaybını da getireceği mütalaa edilmeli.
Teog nedeniyle kapatılan etüd merkezleri velileri telaşlandırarak onları özel okullara ve kolejlere yönlendirmiş görülüyor. Ancak bu kalite kaybının özel devlet demeden tüm toplumu vurduğunu ve eğitim sistemimizin giderek daha okumayan, daha bilemeyen, ama bilmiş bilmiş konuşan nesiller ürettiğini görmemiz ve yanlışlardan dönmemiz gerekiyor.
Bilimsel, düşünmeye sevk eden, çocuk kimliğine saygıyı ön planda tutan ama etik değerleri de davranış olarak bu çocuklara verebilecek bir eğitim sistemi kurgulamalıyız. Bu da sadece eğitim camiasıyla olmaz, bütün bir toplumla olur. Eğitim sistemimizin çıktısı bugün maalesef toplumsal kültürsüzleşme ve her alanda kalite kaybı ise çözüm de yine top yekün seferberlikten geçiyor.
Test kitabı dışında kitap okumayan bir toplum yapısı ile kültürsüzleşme, ekonomik daralma ve sosyal huzursuzluk bizi bekliyor gibi görünüyor.