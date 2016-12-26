Mersin’in Mut ilçesinde 20 yıl sonra yağan ve dört gündür devam eden kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Mut'ta okullar tatil; 20 yıl sonra kar yağdı

Mut'ta 4 gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle merkez ve köy okulları Salı günü tatil edildi. İlçeye bağlı köy yollarının da ulaşıma kapandığı bildirildi.Öte yandan, Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde kar lastiksiz ve zincirsiz ulaşıma izin verilmiyor.Büyük araçların ise geçişine kesinlikle izin verilmediği bildirildi. Karayolları ekipleri ile Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mut Belediyesine ait araçlar yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.