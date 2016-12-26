Eğitim:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Aralık 2016 Pazartesi 19:43

Mut'ta okullar tatil; 20 yıl sonra kar yağdı

Mersin’in Mut ilçesinde 20 yıl sonra yağan ve dört gündür devam eden kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Mut'ta okullar tatil; 20 yıl sonra kar yağdı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Mut'ta okullar tatil; 20 yıl sonra kar yağdı

Mut'ta 4 gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle merkez ve köy okulları Salı günü tatil edildi. İlçeye bağlı köy yollarının da ulaşıma kapandığı bildirildi.

Öte yandan, Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde kar lastiksiz ve zincirsiz ulaşıma izin verilmiyor.

Büyük araçların ise geçişine kesinlikle izin verilmediği bildirildi. Karayolları ekipleri ile Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mut Belediyesine ait araçlar yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kar takili; Okullar tatil edildi mi,
Kar takili; Okullar tatil edildi mi,
Karaman#39;da okullar yarın tatil (26 Aralık Pazartesi 2016)
Karaman'da okullar yarın tatil (26 Aralık Pazartesi 2016)
Karaman#039;da okullar tatil: Yollar ulaşıma kapalı
Karaman'da okullar tatil: Yollar ulaşıma kapalı
Konya#039;da okullar yarın da tatil (23 aralık 2016)
Konya'da okullar yarın da tatil (23 aralık 2016)
İskenderun#039;da fırtına okulları tatil ettirdi
İskenderun'da fırtına okulları tatil ettirdi
Mersin Mut ilçesinde okullara kar tatili uzatıldı
Mersin Mut ilçesinde okullara kar tatili uzatıldı
Alanya#039;da bazı okullarda kar tatili var 22 aralık 2016
Alanya'da bazı okullarda kar tatili var 22 aralık 2016
Konya#039;da kar tatili, Konya#039;da 16 ilçede okullar tatil 22 Aralık 2016
Konya'da kar tatili, Konya'da 16 ilçede okullar tatil 22 Aralık 2016
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
OKULLAR TATİL
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kar takili; Okullar tatil edildi mi, Kar takili; Okullar tatil edildi mi,
Karaman'da okullar tatil: Yollar ulaşıma kapalı Karaman'da okullar tatil: Yollar ulaşıma kapalı
Konya'da okullar yarın da tatil (23 aralık 2016) Konya'da okullar yarın da tatil (23 aralık...
Mersin Mut ilçesinde okullara kar tatili uzatıldı Mersin Mut ilçesinde okullara kar tatili uzatıldı
Alanya'da bazı okullarda kar tatili var 22 aralık 2016 Alanya'da bazı okullarda kar tatili var 22 aralık...
Konya'da kar tatili, Konya'da 16 ilçede okullar tatil 22 Aralık 2016 Konya'da kar tatili, Konya'da 16 ilçede...
Yukarı Çık

Kar takili; Okullar tatil edildi mi,
Yoğun kar yağışı Erzincan ve Bayburt'ta okulları tatil ettirdi. Kar yüzünden Bitlis'te eğitime...

Haberi Oku