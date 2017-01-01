Kara kış şartlarının hüküm sürdüğü İç Anadolu Bölges'nde eğitim güçlükle yapılıyor. Niğde’de okullar tatil edildi. Niğde’de soğuk hava ve aşırı buzlanma nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada:' Aşırı buzlanma nedeniyle 2 Ocak 2017 Pazartesi günü 1 gün süreyle okullar Niğde genelinde tatil edilmiştir." denildi.

Niğde'de okullar tatil; Soğuk ve buzlanma okulları tatil ettirdi, okullar 2 Ocak Pazarkesi günü eğitime bir gün ara verildi