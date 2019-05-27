Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
85545
ALTIN
250.625
DOLAR
6.0593
STERLİN
7.6912
EURO
6.7811

Öğrenciler dersteyken, okula haciz memurları geldi, aileler şaşkına döndü

İstanbul Üsküdar'da özel bir okula 2 aylık kira borcu yüzünden haciz geldi. Görevlilerin itirazlarına rağmen haciz işlemi devam ederken, aileler çocuklarına ait eşyaları güçlükle alabildi..

Öğrenciler dersteyken, okula haciz memurları geldi, aileler şaşkına döndü

İstanbul Üsküdar'da özel bir okula 2 aylık kira borcu yüzünden haciz geldi. Görevlilerin itirazlarına rağmen haciz işlemi devam ederken, aileler çocuklarına ait eşyaları güçlükle alabildi..

27 Mayıs 2019 Pazartesi 19:16
Öğrenciler dersteyken, okula haciz memurları geldi, aileler şaşkına döndü

Okula haciz memurları geldi, aileler şaşkına döndü



Ekonomik kriz eğitim sektörünü de vurdu. Daha önce zor durumda olduğu için bir işadamı tarafından borçları ile birlikte satın alınan özel ilköğretim okuluna, iki aylık kira ödenmediği için haciz memurları ile, alacaklı şirketin avukatları geldi. Öğrencilerin eğitim yaptığı sırada gelen haciz memurları okulda tüm malzemelere el koyarken, şirket yetkililerinin pazarlık teklifine avukatlardan olumlu yanıt gelmedi. Öğrencilerin gözyaşları içinde devam eden haciz işlemi aileleri de harekete geçirdi. İşte haberin detayları;

Üsküdar Acıbadem Mahallesi'nde bulunan bir özel okula 2 aydır kira ödenmediği gerekçesiyle haciz işlemi başlatıldı. Avukatlar haciz işlemleri için okula geldi. Okul yönetimi avukatlarla uzun süre görüştü. Fakat bir neticeye varılamadı. Haciz yapılacağı haberini alan öğrenci velileri okula akın etti. Öğretmenler ve veliler okuldaki eşyalarını toplamaya başladı. Okullarının kapanacağını öğrenen öğrenciler ise gözyaşlarına hakim olamadı. 

ÖĞRENCİLER GÖZYAŞINA BOĞULDU

Haciz işlemi devam ederken, duruma öğrenciler de tepki gösterdi. Bir öğrenci şunları söyledi:

"Kimse okulumuzu elimizden alamaz. Biz okulumuzu seviyorduk, orası oyun parkı değil ki elimizden alamazlar. Arkadaşlarımızdan ayrılıyoruz. Okulumuzdan taşınıyoruz."

İŞ İNSANI DOĞAN OLAYA TEPKİ GÖSTERDİ

Okul kurucularından Cemal Doğan ise yaşanan olayla ilgili şöyle konuştu: 

"Şu anda bizim bilgimiz dâhilinde ve bugün kendilerinden öğrendim ki tahliye gelmişler okula. Ben de bu okulun kurucusuyum buraya geldim. Ve buna müdahale etmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 200-250 öğrencimiz var. Söz konusu alacak olan miktar iki kira bedeli olduğu söyleniyor. Kira da aylık 86 bin liradır. Masaya yanaşmadılar. Bu konuda kötü niyetli olduklarını düşünüyorum. Bizim derdimiz burada eğitim. Para değil, eşya değil. 

YARI YIL BEKLENEBİLİR

Bu çocukların en azından 15 gün, yılsonuna kadar süreleri var. Eğitimlerini burada tamamlamalarını ve daha sonra ne yapılması gerekiyorsa yapılır. Biz burayı devralırken hiçbir şekilde çocuklardan para almadık. Çünkü paraları daha önce ödenmiş. Yemek paralarına varıncaya kadar kendimiz karşıladık. Burada bir enkaz devraldık. Velilerin öğrencilerin mağdur olmaması için bunun yaklaşık 2 buçuk milyonunu biz karşıladık."
 

İntihar girişimini canlı yayınlayanlara polis sert çıktı ama...
İntihar girişimini canlı yayınlayanlara polis sert çıktı ama...
1.Lig liderine haciz şoku
1.Lig liderine haciz şoku
Hacizli araç vurgunu; Dolandırıcılığın böylesi görülmedi
Hacizli araç vurgunu; Dolandırıcılığın böylesi görülmedi
4 aylık Duman'a haciz geldi
4 aylık Duman'a haciz geldi
Fabrikaya gelen haciz memurlarına, işçiler engel oldu
Fabrikaya gelen haciz memurlarına, işçiler engel oldu
Kasap borcu yüzünden Manisaspor'un kupalarına haciz 
Kasap borcu yüzünden Manisaspor'un kupalarına haciz 
Aziz Yıldırım'a haciz şoku iddiası
Aziz Yıldırım'a haciz şoku iddiası
Son Güncelleme: 27.05.2019 19:37
Anahtar Kelimeler:
ÜsküdarAcıbadem MahallesiOkula HacizHaciz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eğitimcilerden ailelere çağrı | Bırakın hayal kursunlar
Eğitimcilerden ailelere çağrı | Bırakın hayal kursunlar
Liselerde ders sayısı azalıyor, seçmeli dönem geliyor
Liselerde ders sayısı azalıyor, seçmeli dönem geliyor
Milli Eğitim ders kitabında montaj rezaleti
Milli Eğitim ders kitabında montaj rezaleti
TÜRGEV internet sitesi hacklendi, yardım edenler ifşa edildi
TÜRGEV internet sitesi hacklendi, yardım edenler ifşa edildi
Çocuklar deney yaptı, anneleri yufka açtı
Çocuklar deney yaptı, anneleri yufka açtı
Bilim Seyyahları Balkan Projesi'nin son durağı Karadağ oldu
Bilim Seyyahları Balkan Projesi'nin son durağı Karadağ oldu
700 yıllık medresenin içine tuvalet 
700 yıllık medresenin içine tuvalet 
1 Nisan'da okullara seçim tatili
1 Nisan'da okullara seçim tatili

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort