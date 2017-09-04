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Öğretmen atamaları 2018'de; Bakanlık bütçe bekliyor

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2018 yılı içinde öğretmen atamalarının yapılacağını, atama sayısının TBMM'nin vereceği bütçeye göre gerçekleşeceğini açıkladı,

Öğretmen atamaları 2018'de; Bakanlık bütçe bekliyor

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2018 yılı içinde öğretmen atamalarının yapılacağını, atama sayısının TBMM'nin vereceği bütçeye göre gerçekleşeceğini açıkladı,

04 Eylül 2017 Pazartesi 14:52
Öğretmen atamaları 2018'de; Bakanlık bütçe bekliyor

Öğretmen atamaları 2018'de; Bakanlık bütçe bekliyor


Yüzbinlerce üniversiteli gencin merakla beklediği öğretmen atamaları konusunda son bilgiyi Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz verdi. Bakan Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) çıkacak bütçeye göre öğretmen atamasının 2018 yılında yapılacağını söyledi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bu yıl öğretmen ataması öngörülmediğini, atamaların 2018'de yapılacağını söyledi.

Memleketi Sivas'ın Gürün ilçesinde katıldığı bayramlaşma programının ardından bir gazetecinin öğretmen atamalarına ilişkin sorusu üzerine Yılmaz, bu yıl atama öngörülmediğini ifade etti.

Yılmaz, "2018 yılında öğretmen ataması yapacağız. Bütçe Meclis'e sunulsun, Meclis'ten çıkacak rakamı da dikkate alarak 2018 yılında öğretmen atamasını gerçekleştireceğiz." dedi.

Bakan Yılmaz, daha sonra ilçeden ayrıldı.

Anahtar Kelimeler:
öğretmen Atamaları
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