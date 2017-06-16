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Eğitim:
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16 Haziran 2017 Cuma 00:44

Öğretmenlere, bakanlıktan bayram tatili sürprizi

Ramazan bayramına bir hafta kala Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenler için tatil sürprizi yaptı. Bakanlık öğretmenleri 28 hazirandan itibaren 3 gün idari izinli saydı.

Öğretmenlere, bakanlıktan bayram tatili sürprizi
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Öğretmenlere, bakanlıktan bayram tatili sürprizi

Ramazan Bayramı dolayısıyla okullarda halen tatile girmeyen öğretmenler için Bakanlıktan sürpriz karar.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ramazan Bayramı sonrası 28, 29 ve 30 Haziran'da idari izinli sayılacağı bildirildi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, öğretmenlerin mesleki çalışma programı kapsamında, Ramazan Bayramı sonrası 28, 29 ve 30 Haziran'da idari izinli sayılacağı bildirildi.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımızın onayıyla öğretmenler, mesleki çalışma programı kapsamında bayram sonrası 28, 29 ve 30 Haziran'da idari izinli sayılacaklar." ifadesine yer verildi.
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