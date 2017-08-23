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Okul Öncesi Eğitimde Bir Üst Seviye: Özel Ceceli Anaokulu

Anaokulu olarak 1992 yılında açılan ve açıldığı günden bu yana üst düzey eğitim kalitesi ile çocukların başarılı gelecekler için ilk adımı atmasını sağlayan Ceceli Anaokulu

Okul Öncesi Eğitimde Bir Üst Seviye: Özel Ceceli Anaokulu

Anaokulu olarak 1992 yılında açılan ve açıldığı günden bu yana üst düzey eğitim kalitesi ile çocukların başarılı gelecekler için ilk adımı atmasını sağlayan Ceceli Anaokulu

23 Ağustos 2017 Çarşamba 02:37
Okul Öncesi Eğitimde Bir Üst Seviye: Özel Ceceli Anaokulu

Anaokulu olarak 1992 yılında açılan ve açıldığı günden bu yana üst düzey eğitim kalitesi ile çocukların başarılı gelecekler için ilk adımı atmasını sağlayan Ceceli Anaokulu, günden günde geliştirdiği ve güçlendirdiği eğitim anlayışı ile yoluna devam ediyor. Dünyaya yön verecek olan başarılı ve eğitimli liderler yetiştirmeyi hedefleyen özel anaokulu, yenilikçi eğitim anlayışı ve uzman kadrosu ile çocukların eğitim hayatlarına oldukça iyi bir başlangıç yapmasına yardımcı oluyor. Her çocuğun içinde yer alan bambaşka alemler olduğuna inanan okul, bu alemlerin keşfedilerek geliştirilmesi şeklindeki eğitim felsefesi ile başarıya giden yolda ilk adımın atılmasını kolaylaştırıyor.

"Özgür" Bireyler Yetiştirmeyi Hedefleyen Eğitim Anlayışı

Düşünce ve eylemleri açısından tamamen özgür bireyler yetiştirilmesi gerektiğine inanan ve bunun için çabalayan eğitim kurumu, milli ve manevi değerlerini başarılı bir şekilde özümsemiş olan gençler yetiştiriyor. Öğrenme yöntemleri konusunda oldukça çeşitlilik sunan özel anaokulu, yaparak ve yaşayarak öğrenmenin çocuk eğitimindeki büyük önemini vurgulayarak buna uygun bir eğitim anlayışı sunuyor. Bu hedeften yola çıkarak yaşayarak ve deneyimleyerek öğrenmeye imkan sağlanması için anaokulunda bilimsel olarak geçerliği kanıtlanmış olan çok sayıda öğretim yöntemi kullanılıyor.

Çocuklarla bireysel olarak ilgilenilen anaokulunda her çocuk kendini özel hissederek eğitim konusunda motive oluyor. Bu sayede aynı zamanda çocukların bireysel farklılıkları daha kolay fark edilerek kişiye özgü eğitim modellerinin uygulanması ve öğrencilerin yeteneklerine göre yönlendirilmesi mümkün oluyor.

Deneyimli ve Uzman Öğretmen Kadrosu

Her biri alanında uzman olan deneyimli öğretmen kadrosu ile Ceceli Anaokulu öğrencileri, mükemmel bir eğitim alma şansına sahip oluyor. Uzman kadro tarafından özellikle üzerinde durulan "Değerler Eğitimi" çalışması ile anaokulundaki öğrencilere evrensel değerlerin kazandırılması için özel bir çaba harcanıyor. Aynı zamanda eğitim sürecinin tamamında öğretmen-öğrenci-veli işbirliği çerçevesinde hareket edilerek velilerin çocuklarının eğitimi konusunda bilgilendirilmesine önem veriliyor. Bu amaçla üretilmiş olan Ceceli Bilgilendirme Sistemi (CBS) sayesinde veliler, her akşam çocuklarının eğitimi hakkında bilgi sahibi olabiliyor ve diledikleri zaman okul idaresi ve eğitmenler ile bire bir iletişime geçebiliyor.

Teknoloji ile Desteklenmiş Eğitim Yöntemleri

Son teknolojinin verdiği imkanlar ile özel olarak hazırlanmış akıllı sınıflarda eğitim veren özel anaokulu, çocukların verilen öğretimden aldığı verimi artırmak için oldukça yüksek çaba harcıyor. Yeni nesil akıllı sınıflar içerisinde eğitim alma şansına sahip olan Ceceli Anaokulu öğrencileri, aynı zamanda eğitim aldıkları saatler içerisinde alanında uzman diyetisyenler tarafından hazırlanmış olan yemek listeleri ile sağlıklı bir şekilde besleniyor. Gereken tüm kalite standartlarına sahip olan ve tüm belgelere sahip bir yemek şirketi ile çalışan anaokulu, öğrenciler için birinci kalite yemek hizmeti sağlıyor.

Sağlıklı eğitim ortamında öz güvenli, bilgili ve üretken bireyler yetiştiren Ceceli Anaokulu ile siz de çocuklarınızın eğitim hayatına mükemmel bir başlangıç yapmasını sağlayarak başarılı bir hayata için ilk adımı atmasına yardımcı olabilirsiniz.

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