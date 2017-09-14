Okul servisi kargaşası için üç bakanlık devrede

Sık sık kavgaların, silahçı çatışmaların, ihlam ve ölümlerin haber kaynağı olan okul servisleri konusunda üç bakanlık birlikte hareket edecek. Okul servislerinin denetim, sorumluluk ve alınacak önlemler için üç bakanlığın yapacağı çalışma, sektöre çeki- düzen verecek mi?

Milli Eğitim, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme ile İçişleri bakanlıkları, okullara hizmet veren servislere ilişkin yönetmeliği, mevcut yasal düzenlemeler doğrultusunda yeniden ele alacak. Bu kapsamda, yönetmelikteki aksayan hususların giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Milli Eğitim, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme ile İçişleri bakanlıklarının ortak çıkaracağı yönetmeliğe, okul servisi hizmetlerine ilişkin tartışmaları sona erdirecek yeni hükümler eklenecek.

Bu kapsamda, okul servislerindeki güvenlik tedbirleri artırılacak.

Okul servislerine ilişkin denetim kıstasları ve yaptırımlar yeniden gözden geçirilecek.

Çalışmaların ardından okulların servis hizmeti almasıyla ilgili tartışmalı durumlar ortadan kaldırılacak.