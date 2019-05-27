Okula haciz memurları geldi, aileler şaşkına döndü





Ekonomik kriz eğitim sektörünü de vurdu. Daha önce zor durumda olduğu için bir işadamı tarafından borçları ile birlikte satın alınan özel ilköğretim okuluna, iki aylık kira ödenmediği için haciz memurları ile, alacaklı şirketin avukatları geldi. Öğrencilerin eğitim yaptığı sırada gelen haciz memurları okulda tüm malzemelere el koyarken, şirket yetkililerinin pazarlık teklifine avukatlardan olumlu yanıt gelmedi. Öğrencilerin gözyaşları içinde devam eden haciz işlemi aileleri de harekete geçirdi. İşte haberin detayları;

Üsküdar Acıbadem Mahallesi'nde bulunan bir özel okula 2 aydır kira ödenmediği gerekçesiyle haciz işlemi başlatıldı. Avukatlar haciz işlemleri için okula geldi. Okul yönetimi avukatlarla uzun süre görüştü. Fakat bir neticeye varılamadı. Haciz yapılacağı haberini alan öğrenci velileri okula akın etti. Öğretmenler ve veliler okuldaki eşyalarını toplamaya başladı. Okullarının kapanacağını öğrenen öğrenciler ise gözyaşlarına hakim olamadı.

ÖĞRENCİLER GÖZYAŞINA BOĞULDU

Haciz işlemi devam ederken, duruma öğrenciler de tepki gösterdi. Bir öğrenci şunları söyledi:

"Kimse okulumuzu elimizden alamaz. Biz okulumuzu seviyorduk, orası oyun parkı değil ki elimizden alamazlar. Arkadaşlarımızdan ayrılıyoruz. Okulumuzdan taşınıyoruz."

İŞ İNSANI DOĞAN OLAYA TEPKİ GÖSTERDİ

Okul kurucularından Cemal Doğan ise yaşanan olayla ilgili şöyle konuştu:

"Şu anda bizim bilgimiz dâhilinde ve bugün kendilerinden öğrendim ki tahliye gelmişler okula. Ben de bu okulun kurucusuyum buraya geldim. Ve buna müdahale etmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 200-250 öğrencimiz var. Söz konusu alacak olan miktar iki kira bedeli olduğu söyleniyor. Kira da aylık 86 bin liradır. Masaya yanaşmadılar. Bu konuda kötü niyetli olduklarını düşünüyorum. Bizim derdimiz burada eğitim. Para değil, eşya değil.

YARI YIL BEKLENEBİLİR

Bu çocukların en azından 15 gün, yılsonuna kadar süreleri var. Eğitimlerini burada tamamlamalarını ve daha sonra ne yapılması gerekiyorsa yapılır. Biz burayı devralırken hiçbir şekilde çocuklardan para almadık. Çünkü paraları daha önce ödenmiş. Yemek paralarına varıncaya kadar kendimiz karşıladık. Burada bir enkaz devraldık. Velilerin öğrencilerin mağdur olmaması için bunun yaklaşık 2 buçuk milyonunu biz karşıladık."

