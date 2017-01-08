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08 Ocak 2017 Pazar 20:05

Ordu'da 9 ilçede okullar tatil

Karadeniz'i etkisi altına alan kötü hava koşulları yüzünden bazı merkezlerde okullar tatil edildi. Karadeniz'den ilk tatil haberi Ordu'dan geldi.

Ordu'da 9 ilçede okullar tatil
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Ordu'da 9 ilçede okullar tatil

Ordu'da okullar tatil; Ordu'da etkili olan kar yağışı sebebi ile birçok ilçede 9 Ocak Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildi.
Ordu'da gece saatlerinde başlayan ve gün boyunca devam kar yağışı sebebi ile 15 ilçede 9 Ocak Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildiği bildirildi. Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Perşembe ilçesinde taşımalı eğitim yapan okullarda, Fatsa ilçe merkezi dışındaki tüm okullarda ve Ünye ilçesinde yüksek mahallelerdeki okullarda eğitim öğretime 9 Ocak Pazartesi günü yoğun kar yağışımı sebebi ile ara verilmiştir" denildi.

 
Edirne#039;de okullar yarın tatil 9 Ocak Pazartesi
Edirne'de okullar yarın tatil 9 Ocak Pazartesi
Kahramanmaraş okullar tatil (9 ocak Pazartesi)
Kahramanmaraş okullar tatil (9 ocak Pazartesi)
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İstanbul#039;da okullar yarın tatil edildi
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